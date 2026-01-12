El Círculo Amistad Numancia de Soria mantiene el pulso cultural con 243 actividades en sus salones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia, conocido popularmente como el Casino de Soria, ha presentado el balance de su intensa actividad durante el año 2025, un periodo en el que sus emblemáticos salones de la calle El Collado acogieron un total de 243 actividades de carácter cultural, social y recreativo. Esta cifra refleja la vitalidad de la centenaria institución (cuyos orígenes se remontan a 1848), que continúa siendo un punto de encuentro privilegiado para la sociedad soriana. Mantiene además el pulso puesto que un año antes había contabilizadas 242.

Las actividades se distribuyeron en diversas categorías, desde conciertos y fiestas con 51 eventos en total, así como conferencias, 40, también 38 presentaciones de libros, además de 14 exposiciones, otras tantas actividades del Club de Catas, 12 recitales de poesía y la misma cifra de actos del Club de Lectura, fueron 13 talleres y seis actuaciones de teatro y representaciones.

Entre los conciertos y fiestas (51 en total) destacaron propuestas muy variadas que abarcaron desde jazz de alto nivel hasta tributos modernos y celebraciones tradicionales. Algunos ejemplos notables incluyen El Concierto Harry Allen Quartet en febrero), organizado por Envibop, que trajo swing y jazz de primerísima fila.

El Tributo a Coldplay por el Cuarteto Tizona (abril), que llenó de emoción a los asistentes. La Fiesta Nochevieja con DJ Deporte Numantino, una de las citas más esperadas del año. El Concierto navideño Rock and Roll Christmas de Norberto Francisco, en diciembre, que cerró el ciclo festivo con energía.

En el apartado de conferencias (40), se trataron temas de gran interés social, histórico y científico, como la charla sobre “La edición génica: potencial y reflexiones éticas” o las diversas sesiones taurinas y machadianas que enriquecieron el calendario. El Club de Catas ofreció 14 sesiones dedicadas a vinos de distintas regiones, cervezas artesanas y productos gourmet, mientras que el Club de Lectura reunió a los amantes de la literatura en torno a 12 títulos de autores nacionales e internacionales.

Desde la Junta Directiva del Círculo Amistad Numancia han querido expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas, asociaciones, instituciones públicas y privadas que colaboraron durante 2025 para hacer posible este amplio programa de actividades.

La entidad mira con optimismo hacia el futuro y confía en que durante el año 2026 siga siendo el principal referente cultural y social de Soria, manteniendo viva su tradición de más de 175 años como espacio de encuentro, cultura y convivencia en la capital.