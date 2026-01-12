Echanove y Climent llegan a la Audiencia de Soria el 20 de enero con ‘Esencia’

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 20 de enero, a las 20.30 horas, el Palacio de la Audiencia de Soria será escenario de la representación de 'Esencia', una de las propuestas teatrales más destacadas de la temporada, firmada por el dramaturgo madrileño Ignacio García May y dirigida por Eduardo Vasco.

La obra llega a Soria tras su estreno en Madrid y lo hace con un reparto de primer nivel encabezado por Juan Echanove y Joaquín Climent, dos referentes indiscutibles del teatro español que protagonizan un intenso cara a cara sobre el escenario.

'Esencia' plantea el reencuentro de Pierre y Cecil, dos antiguos amigos que no se veían desde hace años y que se citan para esperar a un enigmático autor. Lo que comienza como una conversación aparentemente cotidiana va derivando en un territorio cada vez más incierto, donde los recuerdos, los silencios y las percepciones ponen en cuestión la memoria, el paso del tiempo y la propia noción de realidad.

Con una puesta en escena sobria y contenida, Eduardo Vasco opta por situar el foco en la palabra y en la interpretación, permitiendo que el texto de García May y la complicidad escénica de Echanove y Climent conduzcan al espectador a un viaje cargado de reflexión y misterio. El resultado es una obra que interpela al público y lo enfrenta a preguntas esenciales sobre la identidad y la fragilidad de nuestras certezas.

La función tiene una duración aproximada de 80 minutos y forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Soria, que continúa apostando por acercar a la ciudad producciones teatrales de primer nivel y de gran calidad artística.