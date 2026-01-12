La actividad sísmica de Soria se localiza en ocho pueblos del Moncayo y Tierras Altas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria sufrió pocos terremotos a lo largo de 2025, pero localizados de forma muy clara en dos zonas. La provincia registra una pobre actividad sísmica y en ningún caso llegó a sentirse por la población durante el último año. Ahora bien, los pueblos de Soria en que tienen lugar los escasos terremotos que acontecen suelen repetirse año tras año. Moncayo y Tierras Altas concentran esta actividad.

La provincia de Soria fue escenario de un total de nueve terremotos en ocho pueblos (en uno de ellos se contabilizaron dos) a lo largo del pasado año. Cuatro en el área de la sierra del Moncayo soriano y otros tantos en las tierras del noreste de Soria. El noveno se localiza en Buberos, más cerca de la zona de influencia del Moncayo, pero aún en Campo de Gómara.

Por lo que respecta a la magnitud, los más intensos fueron en Noviercas y en Cueva de Ágreda, ambos de 2.2. Insuficiente para que la población los apreciara. Mientras, el de Buberos tuvo una intensidad de 1.7. El total de ocasiones en que la tierra tembló lo hizo en las siguientes poblaciones, relación en la que, como puede observarse, se desprende que el municipio de Yanguas sufrió dos seísmos el año pasado:

Noviercas (28.1.2025), 2.2 de intensidad.

Villar del Río (1.3.2025), 2 .

San Felices (19.3.2025), 1,9.

Santa Cruz de Yanguas (8.4.2025), 1.

Yanguas (17.5.2025), 0,6.

Cueva de Ágreda (7.7.2025), 2,2.

Yanguas (23.8.2025), 0,6.

Buberos (21.10.2025), 1,7

Ólvega (3.11.2025), 2.1.

No obstante, algunas zonas de Soria sí pudieron notar un terremoto ocurrido a comienzos de diciembre, concretamente el día 7 en Iruña de Oca, con una magnitud de 4 y que, según el IGN, "pudo haberse sentido puntualmente en Navaleno y en Soria".

El citado sismo tuvo lugar en la citada población a unos 9 km al oeste de Vitoria-Gasteiz, con profundidad muy superficial y llegó a sentirse en La Rioja, la provincia de Burgos, Bizkaia y Navarra. El IGN recibió cerca de 3.660 informes de personas que lo sintieron, refiriendo no obstante una vibración moderada.

La cifra de los terremotos ocurridos en 2025 es muy similar a los ocurridos el año precedente, toda vez que en 2024 se sucedieron en Soria siete movimientos sísmicos. Se repiten Yanguas y Buberos.

Nada que ver con el año 2023, uno de los de mayor actividad que se recuerdan, con 20 terremotos contabilizados por los medidores del Instituto Geográfico Nacional, IGN; ni con el año anterior: en 2022 se contabilizaron 31 seísmos.