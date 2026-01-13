De Gregorio pide a Martínez que no «enrede» con el Mirón y gestione Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria quiere tomar la iniciativa y crear una hoja de ruta de la que salga un plan director que garantice la continuidad del Hospital Virgen del Mirón. Para ello convocó el viernes a distintos colectivos sanitarios para impulsar la Mesa del Mirón. Pero a quien le corresponden las competencias en materia de sanidad es a la Junta de Castilla y León. Por eso, la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio, instó al alcalde de Soria, Carlos Martínez, a que «deje de enredar y gestione la ciudad de Soria, que hay mucho de lo que no se ocupa», afirmó la representante autonómica. La pidió que asuma los asuntos municipales recordándole que no tiene competencias. «Si hiciéramos lo mismo, dada la inactividad del Ayuntamiento, cuántas mesas tendríamos que convocar», cuestionó De Gregorio. «Ven que las obras del Hospital Santa Bárbara están a punto de terminar, que tiene nueva cartera de servicios, y las inversiones que realiza la Junta, y no tienen otro tema con el que enredar que con el Virgen del Mirón», añadió sobre las acciones municipales.

La delegada matizó que la reunión convocada por el Consistorio el pasado viernes no contó con algunos colectivos del ámbito sanitario «porque no quieren politizar», y se refirió en concreto al Colegio de Médicos que no estuvo presente, dijo De Gregorio, aunque sí lo cita el Ayuntamiento como participante en la mesa que reunió, junto a otros sindicatos y colectivos.

De Gregorio recordó que los foros para tratar sobre el Hospital Virgen del Mirón y otros asuntos de sanidad son las mesas sectoriales y la junta de personal, de reuniones periódicas donde se abordan los temas concernientes.

Ante las declaraciones de Martínez, recordando que se han perdido oportunidades de inversión en el Hospital Virgen del Mirón de la mano de los fondos europeos NEXT, la delegada de la Junta insistió en que el hospital «no se cierra» y que «se seguirá invirtiendo». En ese sentido, afirmó que la Junta utiliza para todos sus proyectos sobre todo fondos propios, «en un 80%», y también fondos europeos. «En el Ayuntamiento son subvenciones de Europa, nosotros invertimos con nuestro dinero», matizó.

Por su parte, el Consistorio recordó ayer que ha promovido la constitución de la Mesa del Mirón cuya primera sesión se celebró el viernes con el objetivo de frenar el desmantelamiento progresivo del Hospital Virgen del Mirón y elaborar, junto a los profesionales y colectivos sociosanitarios de la provincia, una hoja de ruta que garantice su viabilidad a medio y largo plazo. A este primer encuentro asistieron representantes del Colegio de Médicos y de Enfermería, Satse, UGT y CCOO y Plataforma por la Sanidad Pública, según indicaron fuentes municipales, y se acordó poder abrir la misma al Colegio de Trabajadores Sociales y Colegio de Veterinarios, entre otros agentes sociales implicados.

El alcalde explicó que esta iniciativa nace ante el incumplimiento del compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León y por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de crear un espacio de trabajo conjunto para definir el futuro del centro. «Han pasado casi dos años desde aquel compromiso de abril de 2024 y la Junta no ha constituido esa mesa. Ante esa situación, hemos decidido asumir la iniciativa desde el Ayuntamiento», aseguraron desde fuentes municipales, recalcando que el Hospital Virgen del Mirón es una infraestructura histórica y simbólica para la sanidad soriana, que durante décadas ha sido un pilar fundamental del sistema sanitario provincial. Sin embargo, advirtió Martínez que la falta de inversiones, la obsolescencia de las instalaciones y la pérdida progresiva de servicios están provocando un cierre encubierto. «Si no hay inversiones, es un desmantelamiento paulatino por abandono», señaló.

Como ejemplo, la falta de inversión planteada por el PSOE en tiempos de la pandemia, en el sentido de aprovechar la abundante llegada de fondos europeos para modernizar las instalaciones del Virgen del Mirón.

El PSOE planteó el centro como un «espacio de referencia sociosanitaria» y reclamó que se emplearan fondos europeos para «generar inversiones de mejora en las infraestructuras desde el punto de vista del blindaje energético del edificio en cubiertas, en carpinterías metálicas exteriores, en el propio tejado». Y es que «son inversiones que se podían haber hecho ya, incluso en paralelo para haber aprovechado esos fondos». Pero pasó «lo de siempre, la Junta de Castilla y León ni está ni se le espera».

El Consistorio destaca que la Mesa del Mirón se configura como un espacio de trabajo técnico y profesional, en el que participarán sanitarios, profesionales de la atención social, colegios profesionales –incluidos veterinarios– y otros agentes del ámbito sociosanitario, con el objetivo de definir qué inversiones, qué servicios y qué modelo de centro necesita el Mirón para ser viable en el futuro.

El Ayuntamiento actuará como interlocutor reconocido por la Consejería de Sanidad, ya que, recuerda, fue la única institución convocada en la primera reunión «convertida en una bilateral con la delegación de la Junta», y coordinará el proceso, recogiendo las aportaciones de todos los colectivos para elaborar un documento base que pueda servir de referencia a la administración autonómica, que es la que tiene las competencias en materia sanitaria, para desarrollar un plan director del Hospital Virgen del Mirón.