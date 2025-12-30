Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Nadie nos ha invitado», lamentan los sindicatos con representación en Sanidad sobre su ausencia en la mesa del Hospital Virgen del Mirón, que, teóricamente, debe analizar cuál es el futuro del centro, en mitad de una mezcla de rumores y «palabrería» sobre los servicios y contenidos que se le quieren dar y mantener.

«No se ha hecho labor de participación», afirma desde CCOO el responsable del área sanitaria, Pedro Ortega. «Sale el tema en la mayoría de las reuniones, incluso nos pidieron propuestas» en juntas de personal de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, pero la mesa convocada por la Junta de Castilla y León sólo fue de ámbito «administrativo», al reunirse la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, el gerente de sanidad, José Luis Vicente, y por parte del Ayuntamiento de Soria, el concejal Javier Muñoz, donde los primeros recalcaron que «no se va a cerrar», mientras el tercero insistió en decir que no se ve claro el futuro del hospital.

Desde CCOO, recalcan que hay que acometer obras e invertir «mucho dinero», y dotarlo de contenido. «Está planificado ya que se trasladan al Santa Bárbara psiquiatría, geriatría... cuando terminen las obras. Es entendible, pero sin esos servicios como paliativos, medicina interna qué va a pasar. Dicen que hay planes de futuro, como centro sociosanitario, pero de momento mucha palabrería. No lo dicen claramente» apunta Ortega.

En UGT también coinciden en que «es importante que estemos, no sólo para que nos informen sino también para aportar ideas de los trabajadores», señala Almudena Molero, de UGT Sanidad. El sindicato habló recientemente con los trabajadores del Virgen del Mirón, pero ellos no tienen ninguna constancia de las intenciones de la Junta por cuanto no han recibido comunicación alguna de que su situación va a cambiar.

Por su parte, en Csif también quieren ser partícipes de la mesa del Virgen del Mirón por lo que supone para el futuro del centro, si bien hasta ahora nadie les ha convocado para abordar el asunto.

«Los representantes de los trabajadores tenemos el foro en la junta de personal», destaca el titular de la sección sanitaria en el sindicato, Ricardo Sanz, quien reconoce que en realidad desconocen quiénes han de formar la mesa del Virgen del Mirón.

«Lo que me extrañó es que dijera nuestro alcalde que se había puesto en contacto con sindicatos de enfermeras y con colegios profesionales pero con CSIF no lo ha hecho. Con nosotros el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto», añade Sanz.

El mensaje, «por supuesto», recalca Csif, es que no quiere que se cierre y que se mantengan los puestos de trabajo. «Con el tiempo, posiblemente se van a traer servicios del virgen del Mirón al Santa Bárbara, y no sabemos qué utilidad le darían si como sociosanitario, unidad del dolor... Los puestos de trabajo no se van a perder de ninguna manera porque se trasladarían, pero de momento no dicen nada. Y en las juntas de personal no se ha concretado como queda el mapa final», apunta el representante de Csif sobre un asunto que preocupa y sobre el que les gustaría escuchar certezas.

En la misma línea se pronuncia Silvia Aceña, del Sindicato de Enfermería Satse, quien señala que tampoco les han convocado a la mesa del Mirón y los trabajadores "no han transmitido ningún malestar". "Sería importante estar" para participar del futuro del centro hospitalario, añade.