Soria Ya quiere estar en la Mesa del Mirón para opinar sobre el futuro del hospital

Soria Ya quiere estar en la Mesa del Hospital Virgen del Mirón para aportar sobre el futuro del centro hospitalario. Esta mañana registró en la Delegación Territorial de la Junta en Soria una petición para que sea parte integrante de este órgano que ha quedado envuelto en polémica tras su celebración exclusivamente entre Junta y Ayuntamiento de Soria, y con la iniciativa municipal de convocar, por su cuenta, a colectivos sanitarios erigiéndose en interlocutor ante el Gobierno autonómico.

"Todos los ciudadanos de la provincia de Soria tenemos una inquietud, ¿qué va a pasar con el Hospital Virgen del Mirón? Una supuesta Mesa del Mirón, que se supone que es un órgano entre el Ayuntamiento de Soria y la Junta para decidir el futuro del hospital, es insuficiente, porque ha de ser más amplia. No entiendo por qué no han llamado a Soria Ya, que tenemos en las Cortes la mayor representación de la provincia", cuestionó el procurador Ángel Ceña, que junto a Juan Antonio Palomar registró la petición en la Delegación. "Estamos perfectamente legitimados para dar nuestra opinión sobre el futuro del hospital", recalcó.

Este futuro, añadió, es claro, "no se puede cerrar". A pesar de que, sostiene Soria Ya, "estamos asistiendo al desmantelamiento encubierto, no se ejecutan las reformas necesarias, requiere fuertes inversiones", añadió Ceña.

En ese sentido, reclamaron a la Junta que diga "claramente" qué servicios se van a mantener y previsión de nuevas carteras, así como cuándo se acometerán obras para mejorar el centro hospitalario.

Sobre la confrontación entre Junta y Ayuntamiento, una vez que este último quiere elaborar un documento base, con colectivos sanitarios, para remitirlo a Sanidad, y las declaraciones de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, pidiendo al alcalde, Carlos Martínez, que "no enrede" en esta materia de competencia autonómica, Ceña señaló que "enredan los dos". Por eso Soria Ya afirmó que "hay que sentarse" y decidir si será un centro sociosanitario, para largas estancias o para la recuperación de pacientes convalecientes. Exige a la Junta "que diga cuál es el plan", destacó el procurador.