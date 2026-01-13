Fallece el sacerdote soriano Martín Zamora a los 83 años de edad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sacerdote Martín Zamora Borobio falleció hoy a los 83 años de edad, después de una labor como sacerdote durante casi 60 años. Martín Zamora nació en Tajahuerce en 1942 y fue ordenado en Comillas (Cantabria) en 1967.

Estuvo al frente de las parroquias de La Póveda, Arguijo, Cubo de la Sierra, Segoviela, Matute de la Sierra, Portelárbol, Sepúlveda de la Sierra, Rebollar, Espejo de Tera y Rollamienta y fue capellán de la cárcel.

Fue impulsor del programa de reciclado de papel en la Diócesis de Osma-Soria y también fue miembro muy activo de la Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC, de los Centros de cultura popular y de la FRATER, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España.

El funeral está previsto para mañana 14 de enero por la tarde, a las 16.30 horas, en la iglesia del Espino de la capital soriana. Hasta ese momento, su cuerpo permanecerá en el tanatorio municipal, de 10.00 a 14.00 horas, según confirmaron desde la Diócesis de Osma-Soria.