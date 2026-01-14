El tiempo en Soria gira hacia la lluvia con nieve el fin de semana según la Aemet

Dos personas se resguardan de la lluvia con un paraguas ante la Casa Consistorial Los 12 Linajes de Soria.MonteseguroFoto

Viene lluvia y el fin de semana nieve en Soria desde cota 1.100 metros. La previsión del tiempo en Soria según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) gira hacia tiempo húmedo con precipitaciones desde este jueves que se extenderán al menos hasta el martes de la semana que viene.

Respecto a las temperaturas, no se espera un frío llamativo para ser enero en Soria, con mínimas en torno a los cero grados en el centro de la provincias (algo menos en zonas altas) y máximas no muy altas pero tampoco heladoras.

Por orden cronológico, este miércoles se espera una tarde más bien seca, con una temperatura máxima que puede rondar los 10 grados y con algún rayo de sol. Por la noche puede bajar la niebla que se extenderá a las primeras horas del jueves.

Un jueves en el que precisamente se dejará sentir el cambio de tendencia en el tiempo, según la Aemet. Una mañana con helada suave y muy nubosa dará paso a una tarde con bastante lluvia. La cota de nieve estará en 1.200-1.300 metros. Las máximas bajarán tres grados.

Para el viernes las temperaturas serán muy similares y la cota de nieve bajará ligeramente, aunque las precipitaciones esperadas serán "escasas", por lo que no deberían producirse grandes problemas en carretera.

El fin de semana la cota de nieve baja ya a los 1.100 metros y podría rondar ya puntos como la capital o cubrir zonas como la de Medinaceli o Pinares. No obstante el sábado la previsión en la ciudad es de lluvia mientras que el domingo es de nieve, dado que las máximas bajan dos grados hasta el entrono de los 3-4 sobre cero. Los avisos se establecen a tres días vista y por el momento no atañen al fin de semana, pero podrían producirse.

Para la nueva semana, más lluvia. Una subida de las temperaturas mínimas, en muchos casos por encima de cero, sube también la cota de nieve el lunes a los 1.400 metros.