En el medievo ya existían "los grafitis" y El Prado lo confirma: la ermita de un pueblo de Soria con pinturas admiradas en medio mundo desvela este secreto

El patrimonio del medio rural de Soria se descubre cada vez más como uno de los mayores tesoros de esta provincia de Castilla y León. Pequeñas iglesias y ermitas encierran bienes de incalculable valor, tanto desde el punto de vista histórico, como artístico y, por supuesto, también desde un lado humano. Todos los calificativos citados son válidos para la ermita de un pueblo de Soria admirada en medio mundo -de Soria pasa a Madrid y llega a Nueva York, ciudad de los rascacielos- la cual no deja de sorprender.

La ermita en cuestión ha sido elegida por el Museo Nacional del Prado, en Madrid, para comenzar en este 2026 los directos semanales que hace y cuelga luego en sus Redes Sociales: es la ermita de San Baudelio.

En un directo de poco más de 15 minutos, el jefe de Contenidos didácticos del Área de Educación del Prado hace un recorrido por la llamada Capilla Románica, donde se encuentra "una de las pinturas más antiguas del museo" entre las obras de la ermita de San Baudelio que hay en el museo. Amena e interesante, la exposición de Fernando Pérez Suescun desvela un dato poco conocido de las espectaculares pinturas. Y es que una de ellas tiene grabado el que sería uno de los primeros grafitis.

"No lo hace el artista que ha hecho estas pinturas. Es un grafiti del año 1200, años después de existir las pinturas", sostiene Pérez Suescun, licenciado en Historia del Arte y en Historia Medieval. "Enfoca aquí, que vean esto", dice el historiador al cámara.

"Mingo. Pedret. Me fegit". "¿Qué significa? Domingo. Pedrero, albañil. Me hizo". El grafiti puede fecharse por el tipo de letra que hay, bastante inadvertidas ya que a simple vista parecen rayones. "Alguien que pasó después y que quiso dejar constancia. Algo que nos encontramos, por desgracia, en muchos monumentos antiguos".

"Hay cosas que nos creemos que son muy modernas y no lo son tanto", añade. La inscripción se encuentra justo encima de la cabeza de una liebre. Aparece en la pintura de una cacería, con un cazador, tres perros y dos liebres. "Es precioso cómo representa la profundidad del espacio dentro de la cacería románica: un perro encima del otro y el de arriba es más pequeño".

Las conocidas pinturas de San Baudelio tienen un valor incalculable. La capilla en que todas ellas se encontraban era hasta el siglo XIX de propiedad particular. Una ermita "muy sencilla, un cuerpo cuadrado y un pequeño ábside", situada, dice el directo, "en medio de la nada". Más concretamente la población de Casillas de Berlanga, muy cerca de Berlanga de Duero, a 73 kilómetros de Soria.

La pequeña ermita conserva una parte de la antigua decoración mural, el resto está disperso dentro y fuera de España.

Entre 1922 y 1926 sus propietarios las vendieron, arrancándose en buena parte. Un tesoro con mucha historia hasta llegar a este siglo XXI, en que se encuentran dispersas en diferentes museos: Boston, Cincinnati, Indianápolis, Metropolitan de Nueva York y el Prado. En Madrid se encuentra la parte que es propiedad del Metropolitan Museum, depositada en El Prado a cambio del ábside de una iglesia segoviana, ahora en Nueva York. "Las pinturas no son nuestras. Es un depósito temporal indefinido", explica.

El grafiti de las pinturas de San Baudelio no es el único dato sorprendente que nos depara este directo del Prado, en el que se apunta que las admiradas pinturas no estuvieron siempre tan salvaguardadas. A finales del siglo XIX, la capilla "se usó como establo para guardar ovejas, como establo para guardar ovejas".

En una exposición didáctica y entretenida que merece la pena guardar, Suescun cuenta la historia de las pinturas y su periplo por el mundo. Y atrapa al instante con el recorrido por todos y cada uno de los animales que aparecen en las pinturas: águilas, oso, dromedario, perros, liebres, serpientes, ciervo... "Es posible que se inspirase en lo que llamamos bestiarios".

