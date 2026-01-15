Fiscalía de Soria solicita 44 años por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal a 7 acusados

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Soria solicita una pena total de 34 años de cárcel para siete acusados por un delito de tráfico de drogas, así como otros 10 años y tres meses por el de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos graves, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Audiencia Provincial de Soria.

A los siete acusados se les imputan sendos delitos contra la salud pública, además del de ser miembro de una banda criminal.

Se suman además multas que pide el fiscal para ellos que ascienden a la cantidad global de 15.540 euros, según consta en las calificaciones previas realizadas por el Ministerio Público. Será el juez quien determine la autoría de los hechos y las penas a imponer en el juicio que está señalado para celebrarse mañana viernes en la Audiencia Provincial de Soria.

Las penas solicitadas oscilan entre los cuatro y los seis años de prisión con respecto a los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas referido a sustancias que causan grave daño a la salud en cuatro de los acusados, que no causan grave daño en otros tres encausados, y de 18 y 20 meses para los correspondientes a la pertenencia a banda criminal.

En el caso de dos de ellos, tratándose de ciudadanos extranjeros, la Fiscalía señala que procede el cumplimiento de dos años en la cárcel y sustitución del resto de la peña por la expulsión de territorio español, con la prohibición de regresar durante un plazo de cinco años.

Asimismo, a tres de los siete acusados se les incorpora el agravante de tráfico de drogas en el interior del centro penitenciario de Soria, como autores de introducir drogas que no causan grave daño a la salud.

En lo que concierte a las multas solicitadas, las cifras oscilan entre los 360 euros reclamados a uno de los acusados hasta la cifra de 6.183 euros en el caso de la multa más alta de los siete. Todos ellos con 10 meses de responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago.