Las esperadas obras de la presa del río Mayor, en San Pedro Manrique, arrancarán en 2026

Las esperadas obras de la presa del río Mayor, en San Pedro Manrique, comenzarán durante este año 2026, tal y como indicó este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Unos plazos que se cumplirán, puntualizó, si todo transcurre con normalidad y no se producen recursos que podrían alargar los tiempos previstos.

De estar forma, apuntó Morán, la previsión es que la mesa se reúna durante el próximo mes para abrir las ofertas económicas «y si todo discurre con normalidad, es decir, no afloran recursos a lo largo del procedimiento, en la primavera estaría adjudicada la obra».

A partir de ahí, continuó, «podrían perfectamente iniciarse las obras a lo largo de este año 2026». Unas obras que están licitadas en 12,4 millones de euros (impuestos incluidos) y que, tras años de paralización, se ponen en marcha de cara a terminar la histórica infraestructura que solucionará los problemas de agua en la comarca. El plazo estimado de ejecución de la actuación asciende a 25 meses.

Hay que recordar que a primeros de diciembre del año pasado este medio publicó que son cinco las empresas que presentaron oferta para hacerse cargo de estas obras. Abiertos todos los sobres y estudiado su contenido, los miembros de la mesa de contratación no apreciaron la necesidad de subsanar ninguna deficiencia a los licitadores.