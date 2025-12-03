Cinco firmas pugnan por las obras de la presa de San Pedro Manrique

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un total de cinco empresas han presentado oferta para llevar a cabo el contrato de terminación de las obras de la presa para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique, tal y como recoge el acta de la mesa de contratación reunida el pasado 13 de noviembre. Hay que recordar que el presupuesto de licitación de las obras asciende a 12.402.443,98 euros (impuestos incluidos).

En concreto, las empresas licitadoras son la UTE formada por Asch Infraestructuras y Servicios SA junto a Adiante Infraestructuras SA; Construcciones Alpip SA, Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, SAU; Consultora de Riesgos SA y, por último, Vías y Construcciones SA. Abiertos todos los sobres y estudiado su contenido, los miembros de la mesa de contratación no apreciaron la necesidad de subsanar de ningún licitador.

Los plazos comienzan a avanzar a la espera de conocer, después de estudiar cada una de las ofertas, cuál será el adjudicatario que acometerá unas obras que suponen una importante noticia para Tierras Altas y sus vecinos. No en vano esta obra es una reivindicación histórica en la comarca máxime cuando las obras comenzaron pero llevan años paralizadas tras los problemas surgidos con la UTE a la que fue adjudicada la actuación que finalizó con la rescisión del contrato.

Ahora, con esta licitación, la infraestructura encara una nueva etapa con el objetivo de paliar de forma definitiva los recurrentes problemas de agua que se repiten en San Pedro y los pueblos vecinos. No en vano, la presa sobre el río Mayor está llamada a garantizar el suministro de agua potable en toda la comarca de Tierras Altas. Esta infraestructura hidráulica beneficiará a San Pedro Manrique y sus pedanías (Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe), así como a Montaves y Huérteles, de Villar del Río.

La obra fue adjudicada el 19 de septiembre 2017 por el Gobierno a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Sarrión, firma de ámbito nacional con sede en Toledo, y la soriana Aglomerados Numancia.

El importe de adjudicación a esta UTE fue de 3.701.390 euros, una cifra muy baja con respecto al presupuesto de licitación, que fue de 6.132.502 euros. Fueron 24 las firmas que se presentaron a la licitación. La diferencia entre el valor estimado del contrato y la cifra presentada por la UTE rozó el 40%.

Hace ocho años el presupuesto para acometer las obras fue de 6,1 millones de euros. Ahora la cifra se ha doblado ya que la licitación de la actuación asciende a 12,4 millones de euros. En 2017 se interesaron por la obra 24 empresas mientras ahora han sido 5 las firmas que han presentado oferta.

Queda conocer ahora el nombre de la firma que llevará a cabo las obras cuyo plazo estimado de ejecución para esta infraestructura asciende a 25 meses.