Vázquez anuncia que las obras del Hospital Santa Bárbara finalizan «este mes»

Las obras del Hospital Universitario de Santa Bárbara estarán finalizadas «justo cuando finalice este mes», anunció el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre una fecha que se ha ido alargando –finales de 2025 o principios de 2026 era la consigna–, después de que la reforma y ampliación de la denominada segunda fase se iniciara hace ahora siete años, en febrero de 2019.

Vázquez matizó que si bien toda la zona asistencial es ya útil, siguen trabajando en culminar las zonas comunes de circulación de los pacientes, concretamente el hall central, que queda ubicado en planta baja, justo donde los sorianos recuerdan la elevada rampa. «Quedan simplemente las zonas de tránsito de los usuarios, concretamente el hall y algunos pasillos», detalló el consejero, que no habló de inauguraciones pero sí que «habrá que enseñar a la sociedad soriana esta obra tan anhelada por la población, cuando esté ya cumplimentada».

El responsable de Sanidad, que presentó en Soria el V Plan de Salud de Castilla y León 2032, visitó también, en el aeródromo de Garray, el nuevo helicóptero sanitario, que lleva en activo desde principios de año. «Llevamos siete activaciones del helicóptero», indicó el consejero, por lo tanto a una media de un servicio cada dos días. Recalcó el consejero que «supone una mejora importante a la hora de la asistencia de las emergencias en una provincia grande y dispersa como Soria. Yo creo que da seguridad a los pacientes, a los sorianos que viven en el medio rural, de que pueden acceder mucho más fácil al magnífico Hospital Santa Bárbara en un tiempo más corto si es así necesario, y creo que es un beneficio muy importante».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del Estado de la Comunidad el pasado mes de marzo, anunció la instalación de seis nuevos helicópteros sanitarios, tres de los cuales se han puesto en marcha ya –Soria, Ávila y El Bierzo–, que se unen a los cuatro que había, y en el mes de julio habrá otros tres, en Segovia, Zamora y Palencia.

Un fleco todavía por cerrar es el vuelo nocturno del aparato por cuanto para que la helisuperficie pueda ser utilizada por la noche, quien tiene que dar el permiso es AESA, organismo dependiente del Ministerio de Transportes. «Llevamos más de tres años pendientes de los permisos de AESA para el vuelo nocturno, no solo en Soria, sino en el resto de helisuperficies de la Comunidad». Sobre la previsión de solución, Vázquez indicó: «Si es difícil tener las previsiones en casa propia, mucho más en casa ajena y cuando la casa ajena es la del Gobierno de España es prácticamente imposible».

Respecto al V Plan de Salud de Castilla y León 2032, instrumento estratégico que marcará la hoja de ruta del sistema sanitario de la Comunidad en la próxima década, pretende proteger y promover la salud como derecho fundamental y motor de bienestar, cohesión social y desarrollo económico, señaló la Consejería de Sanidad, quien matizó que pone la salud en todas las políticas, y moviliza alianzas para que cada persona, resida donde resida, disponga de servicios sanitarios accesibles, equitativos, de alta calidad, seguros y humanos. Se articula en tres ejes, sanitario, social y económico.

El Plan, que fue presentado en sociedad en el Aula Magna Tirso de Molina, también incorpora la alianza con ayuntamientos y diputaciones para desplegar una acción de proximidad, especialmente en el medio rural. Y con el tejido empresarial y las organizaciones del tercer sector, para multiplicar el impacto y convertir la salud en motor de valor social y económico.

Las principales líneas de acción se centran en mejorar la salud y prevenir enfermedades a lo largo de toda la vida. Para ello, Sanidad indicó que se reforzarán los programas de vacunación universal, los cribados oncológicos y las estrategias de salud mental. También se impulsará una atención sanitaria centrada en la persona, con más recursos para la Atención Primaria, la continuidad asistencial y los cuidados paliativos. Un objetivo clave es garantizar la equidad territorial, acercando la atención al medio rural mediante telemedicina, teleasistencia y telemonitorización. Y se avanzará en la accesibilidad del transporte público, en la mejora de infraestructuras y en la atención a zonas de difícil cobertura, para asegurar que ninguna persona queda atrás por vivir lejos de un gran núcleo.

Por otro lado, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha incorporado esta semana la cirugía robótica al Servicio de Traumatología. Se puso ayer en servicio con el desarrollo de una intervención quirúrgica –artroplastia de rodilla–. Se estima que se implantarán anualmente un centenar de prótesis de rodilla.