El pueblo de Soria que guarda un monumento prehistórico intacto desde hace más de 5.000 años

No es una ruina marginal ni un resto confuso entre maleza. Es una construcción visible, reconocible y sorprendentemente bien conservada que sigue en pie donde fue levantada hace milenios. Su estado actual no es habitual y por eso mismo se ha convertido en una referencia para quienes recorren la provincia buscando algo más que arquitectura medieval o paisaje natural.

Este tipo de patrimonio no admite distracciones. O se visita ahora, con calma y contexto, o se corre el riesgo de seguir pasando de largo por uno de los testimonios más antiguos y claros del poblamiento humano en la zona. La clave está en entender que no es un complemento del viaje, sino una razón en sí misma para detenerse.

La entradilla conduce hasta Almarza, en un entorno abierto y dominante donde confluyen dos cursos fluviales menores y el terreno se aplana lo suficiente como para controlar visualmente todo el contorno. Allí se levanta el dolmen de San Gregorio, un megalito declarado Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica desde 1995, con una presencia que impone incluso sin necesidad de explicaciones previas.

Su conservación no es fruto del azar. El monumento mantiene intacta su lectura original y permite comprender cómo se organizaba el espacio funerario en el Neolítico, sin reconstrucciones artificiales ni añadidos contemporáneos que distorsionen su función.

Arquitectura milenaria

La estructura responde a un modelo circular muy definido. Un túmulo de unos veinticinco metros de diámetro y metro y medio de altura cubre una cámara megalítica formada por grandes bloques verticales. Dos de esos ortostatos aún sobresalen claramente sobre la superficie, marcando el corazón del conjunto y facilitando su identificación incluso a distancia.

No se aprecia un corredor de acceso, lo que refuerza la singularidad del dolmen dentro del fenómeno megalítico soriano. En el centro de la cámara se conserva una laja inclinada que probablemente perteneció a la cubierta original, hoy desplomada, y que ayuda a interpretar la volumetría primitiva del monumento.

Tiempo y territorio

La datación sitúa su construcción en la segunda mitad del cuarto milenio antes de nuestra era, en pleno Neolítico. Eso lo convierte en uno de los testimonios más antiguos de ocupación humana estructurada en esta parte de la provincia, muy anterior a cualquier rastro romano o medieval.

Su ubicación no es casual. El dominio visual, la cercanía al agua y el carácter abierto del paisaje explican por qué este punto fue elegido como lugar simbólico y ritual. Hoy ese mismo emplazamiento permite entender la relación entre territorio, comunidad y memoria mucho antes de que existieran pueblos, murallas o caminos históricos.