El Gobierno licita nuevas obras de consolidación del Palacio de Berlanga, en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado por 1.054.806,72 euros (IVA incluido) las obras de la segunda fase para la recuperación, sustitución y consolidación parcial del edificio principal del Palacio de los Marqueses de Berlanga de Berlanga de Duero, en Soria, en el marco del Programa de Rehabilitación Arquitectónica.

El Ayuntamiento de Berlanga se ha encargado del proyecto de ejecución de las obras y también tiene previsto contratar la dirección facultativa de los trabajos, que se realizarán de acuerdo al diseño del citado proyecto, redactado por Francisco Javier Ceña Jodra. Mientras, el ministerio financia las obras de esta segunda fase y se encargará también de su contratación.

El plazo de ejecución estimado es de 12 meses y está prevista la finalización de las obras en el ejercicio 2027. La recuperación de este palacio de propiedad municipal se realizará en fases, tal y como han acordado el ministerio y el Ayuntamiento de Berlanga.

Tras el control arqueológico vinculado al desescombro del pabellón cine-taller del Palacio de los Marqueses de Berlanga, el Ayuntamiento de Berlanga financia la primera fase, que prevé el derribo y la recuperación del edificio principal, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Renacere. En este caso el objetivo es documentar la planta original del edificio y las distintas fases constructivas, así como la recuperación de los elementos arqueológicos y arquitectónicos, según explican desde el ministerio. Coordinación entre Ayuntamiento y Ministerio

La fase que ahora se licita aspira a vincularse con la primera fase, de modo que puedan unirse las intervenciones sucesivamente, dando como resultado una obra completa que pueda dedicarse al uso específico al que se destina.

En concreto, comprende el volumen que resulta entre la primera, ahora en proceso de ejecución, y la torre del norte del inmueble, con ello y una vez finalizados los trabajos, quedarían concluidas las obras de afianzamiento de la fachada principal y la recuperación del cuerpo principal del palacio.

Las diferentes actuaciones son "fruto del esfuerzo conjunto de las administraciones intervinientes" y servirán para revitalizar el patrimonio histórico de la villa y revertir la despoblación, creando empleo y riqueza y generando un turismo de calidad, suscribe el ministerio.

Algo de historia

El Palacio de los Marqueses de Berlanga es Monumento Histórico-Artístico y también Bien de Interés Cultural. El conjunto se incendió durante la Guerra de la Independencia, pero quedó en pie toda la fachada y las dos torres de los extremos, todo un emblema de la población.

Programa de rehabilitación

La actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. El programa contribuye a la creación, mejora y mantenimiento de equipamientos, dotaciones y servicios de interés público.