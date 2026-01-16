Losán al límite: la plantilla que aún queda no es suficiente para arrancar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Tableros Losán volvieron a salir a la calle este jueves para evidenciar la delicada situación que atraviesan desde hace dos años. La plantilla se concentró, pancartas de protesta en mano, en la plaza de Las Mujeres, para hacer pública su protesta y poniendo el foco en que con la escasa plantilla que queda, porque los trabajadores están denunciando para poder salir, es «impensable poner la fábrica en marcha. No somos gente suficiente», tal y como indicó el presidente del comité de empresa, Sergio Hernando. Y es que, ahora mismo, Losán cuenta con 47 trabajadores más una docena en Losán Solid Wood. Muy lejos de la cifras que se manejaban hace varios años cuando ambas empresas alcanzaban los 250 empleados.

Hernando manifestó que este escenario «es insostenible para las familias. Llevamos más de dos años en esta situación. Nos deben varias nóminas. La gente no puede soportar esta situación. Las familias no pueden pagar las hipotecas, los alquileres... Pedimos que busquen una solución». Los trabajadores están cansados de los ‘dimes’ y ‘diretes’. «Todo lo que dice la empresa que va a ocurrir no se cumple nunca. Nos dijeron que había un inversor interesado que iba a sacar esto adelante, que era cuestión de tiempo y ahora parece que se ha echado para atrás. Dicen que tiene un plan B que no nos explican cuál es y llega un momento que no se puede soportar. La gente está empezando a denunciar porque no puede aguantar esta situación para desvincularse y buscarse la vida por otro lado. Y claro, cuantos menos trabajadores seamos esto menos futuro tiene», aseguró Hernando.

Por todo ello, desde el comité de empresa se lanzó esta semana un comunicado reclamando mayor implicación institucional frente a la crisis de la factoría. «Queríamos pedir atención del Gobierno central, de la Junta, de las administraciones locales... Que no miren para otro lado, que pidan responsabilidades a Losán y que nos pongan soluciones porque esta situación golpea no solo a los trabajadores de Losán sino a toda la provincia porque en Soria hay muy poca industria y que desaparezca una fábrica como Losán afecta a todos, tanto puestos de trabajo directos como indirectos».

Mientras tanto, la empresa, que ha ampliado por enésima vez el permiso retribuido a la plantilla hasta el 25 de enero, debe a sus trabajadores las nóminas de noviembre y diciembre además de la extra de Navidad «y no hay previsiones de que nos vayan a pagar. Preguntamos y nos dicen que de momento no hay nada».

Con este escenario por delante, desde el comité lo tienen claro: «nosotros podemos movilizarnos, darle visibilidad al tema... Nos hemos reunido con el resto de las fábricas y estamos intentando dar la máxima visibilidad en toda España. Pero no podemos hacer mucha más». De hecho, la protesta llevada este jueves en Soria se enmarca en una movilización coordinada de todo el Grupo Losán que se produjo a las 12.00 horas del 15 de enero de forma simultánea en todas las localidades donde la empresa tiene factorías como expresión unánime de acción de toda la plantilla a nivel estatal. Hay que recordar que en La Coruña están las oficinas y dos fábricas, en Castilla La Mancha están las fábricas de Cuenca y Ciudad Real mientras en Castilla y León están Soria y Zamora.

En lo que se refiere al nuevo inversor, el presidente del comité de empresa aseguró que «su llegada parece que no está descartada totalmente. La empresa nos ha dicho que van a vender activos y van a buscar otro inversor. No sabemos qué ha pasado con Mavesal. No nos explican nada. Nos llevan meses diciendo que la cosa iba bien, que era cuestión de tiempo y de buenas a primeras se ha ido todo al garate sin ninguna explicación».

Respecto a la ayuda puesta sobre la mesa por la Junta de Castilla y León vinculada al mantenimiento de la actividad en Losán, Hernando aseguró que han mantenido «varias reuniones. Se supone que ellos estaban al tanto de la negociación con el nuevo inversor y solicitamos varias reuniones para que nos informaran de cómo estaba la situación pero no nos decían nada, al revés, nos preguntaban a nosotros cómo estaba el tema», afirmó, mostrándose sorprendido. Y respecto a los dos millones «solamente con las nóminas que debían se habrá ido todo el dinero. Estuvimos trabajando en septiembre al ‘tran tran’ que sería también con ese dinero pero muy poquito. Y en cuanto se acabó, esta es la situación. No hay dinero, no hay materia prima... Están todas las líneas paradas», concluyó.