Más de la mitad de los profesores de Secundaria y FP son interinos

Soria cuenta con más de la mitad de los profesores de ESO y FP interinos, según expuso este jueves el sindicato CGT en rueda de prensa, una situación que considera grave, más aún en los centros de las zonas rurales, donde cada curso se renueva prácticamente todo el claustro, lo que complica el funcionamiento de estos institutos, tal y como indicó Carlos Pascual, de la sección sindical de Educación de CGT. Por eso, aprovecharon para reclamar a la Consejería de Educación que saque todas las plazas de oposición y que aumente el número de plazas en plantilla jurídica de los centros.

Según los datos aportados por la Dirección Provincial de Educación de Soria en septiembre de 2025, la interinidad de la plantilla de Secundaria y de otros cuerpos (FP, Escuela de Idiomas, Artes y Conservatorio) era de un 48%, de modo que a fecha de hoy, contando las bajas, «más de la mitad de los profesores son interinos», lo que supone «seis veces más de lo que indica la directiva de la Unión Europea, que prohíbe explícitamente que haya más de un 8% de plantilla estructural en situación de interinidad».

CGT indicó que con estos datos la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León incumple la ley europea sextuplicando la tasa máxima permitida en la provincia.

Pascual recordó que «la situación de Soria es mucho más dramática que el resto de Castilla y León, puesto que la propia consejera de Educación, Rocío Lucas, en declaraciones hechas en septiembre para más INRI en Soria, afirmaba que la tasa de interinidad de Secundaria y otros cuerpos en toda la Comunidad no iba a superar el 18,11%. Creyendo las palabras de la consejera, Soria casi triplica la tasa de interinidad de estos cuerpos en Castilla y León».

Añadió que «en un análisis más detallado, observamos que la situación es mucho más precaria en la zona rural, en la que el porcentaje de interinidad es del 53% en septiembre, con 11 centros en los que la plantilla inicial de septiembre es de la mitad o más en situación de interinidad».

En cuanto a especialidades, hay 11 en Secundaria en las que la mitad o más de sus profesores son interinos. «En lo que respecta a otros cuerpos, los porcentajes son aún más escandalosos, con 28 especialidades íntegramente ejercidas por interinos».

También en lo referente a Educación Primaria, la situación no mejora sustancialmente, puesto que el porcentaje general de maestros en las plantillas en septiembre es del 36,86%, cerca de cinco veces lo que exige la Unión Europea, habiendo centros en la provincia en los que el porcentaje de interinidad supera el 80%».

Sí adelantó que el año pasado la Junta ofertó por estas fechas dos plazas, pero si este año hace lo mismo pero hay 422 de interinos «poco se avanza».

Insistió el delegado de Educación de CGT que «una plantilla estable en los centros es esencial para la continuidad del trabajo y sus proyectos y que, además, una tasa de interinidad grande es un ataque contra la fijación de la población en la provincia, puesto que, de ser las plazas estables, estaríamos hablando de literalmente cientos de familias que tendrían su residencia fijada en la provincia de Soria».

Para Pascual, la Junta debe tener en consideración las zonas de escasez de población, ofreciendo contratos más largos a interinos que sólo de septiembre a junio. En este sentido, aseguró que hay centros en la provincia en los que cada año cambia prácticamente todo el claustro, de modo que se hace imposible realizar una programación de un curso para otro, una situación que a su juicio es «gravísima».