Ya hay sedes y plazas para las oposiciones de profesores en Castilla y León: Soria albergará dos especialidades
La mesa sectorial de este miércoles avanza cuántos empleos públicos se crearán y dónde se celebra cada prueba
Las oposiciones para profesores de Secundaria y otros cuerpos (FP, Escuelas de Idiomas, Música y Artes Escénicas) en Castilla y León comienzan a clarificarse para la convocatoria de 2026. La mesa sectorial de este miércoles ya ha permitido conocer el número de plazas previstas en cada especialidad y dónde se celebrarán los exámenes de cada una. A Soria le toca albergar dos. Una información que atañe a miles de aspirantes a este empleo público, pero también por ejemplo a un sector hostelero que en convocatorias anteriores se ha llenado en el fin de semana en el que se convocan, aún por confirmar.
En el caso de Soria, recibirá a los opositores de Latín, con 35 plazas convocadas entre los cuatro turnos; y de Lengua Castellana y Literatura, con 85 plazas para toda Castilla y León. En función de cuántos inscritos haya para cada especialidad se podrá calcular su impacto, que a buen seguro supondrá cientos de personas.
Castilla y León
Heraldo-Diario de Soria
La distribución de especialidades y provincias para las oposiciones de profesor y otros cuerpos en Castilla y León queda así, sumando las plazas de los cuatro turnos:
- Filosofía: León, 35 plazas.
- Griego: Ávila, 5 plazas.
- Latín: Soria, 35 plazas.
- Lengua Castellana y Literatura: Soria, 85 plazas.
- Geografía e Historia: Segovia, 85 plazas.
- Biología y Geología: Valladolid, 50 plazas.
- Dibujo: Ávila, 30 plazas.
- Francés: Ávila, 15 plazas.
- Inglés: Salamanca, 155 plazas.
- Música: Salamanca, 9 plazas.
- Educación Física: León, 50 plazas.
- Orientación Educativa: Palencia, 75 plazas.
- Economía: León, 20 plazas.
- Administración de Empresas: Zamora, 25 plazas.
- Análisis y Química Industrial: Burgos, 9 plazas.
- Formación y Orientación Laboral: León, 30 plazas.
- Intervención Sociocomunitaria: Valladolid, 10 plazas.
- Organización y Gestión Comercial: Valladolid, 25 plazas.
- Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos: Burgos, 6 plazas.
- Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos: Salamanca, 13 plazas.
- Procesos Sanitarios: Burgos, 16 plazas.
- Procesos y Medios de Comunicación: Burgos, 6 plazas.
- Instalación y Mantenimiento Equipos Térmicos y de Fluidos: Burgos, 5 plazas.
- Laboratorio: Burgos, 4 plazas.
- Operaciones de Procesos: Burgos, 2 plazas.
- Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico: Salamanca, 12 plazas.
- Procedimientos Sanitarios y Asistenciales: Burgos, 23 plazas.
- Procesos Comerciales: Valladolid, 25 plazas.
- Procesos de Gestión Administrativa: Zamora, 45 plazas.
- Servicios a la Comunidad: Zamora, 55 plazas.
- Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido: Burgos, 10 plazas.
- Inglés (Escuela Oficial de Idiomas): Ávila, 25 plazas.
- Piano: Palencia, 11 plazas.