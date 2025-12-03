Heraldo-Diario de Soria

Ya hay sedes y plazas para las oposiciones de profesores en Castilla y León: Soria albergará dos especialidades

La mesa sectorial de este miércoles avanza cuántos empleos públicos se crearán y dónde se celebra cada prueba

Celebración de los exámenes de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León en una imagen de archivo.Leticia Pérez

Celebración de los exámenes de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León en una imagen de archivo.Leticia Pérez

Antonio Carrillo
Soria

Las oposiciones para profesores de Secundaria y otros cuerpos (FP, Escuelas de Idiomas, Música y Artes Escénicas) en Castilla y León comienzan a clarificarse para la convocatoria de 2026. La mesa sectorial de este miércoles ya ha permitido conocer el número de plazas previstas en cada especialidad y dónde se celebrarán los exámenes de cada una. A Soria le toca albergar dos. Una información que atañe a miles de aspirantes a este empleo público, pero también por ejemplo a un sector hostelero que en convocatorias anteriores se ha llenado en el fin de semana en el que se convocan, aún por confirmar.

En el caso de Soria, recibirá a los opositores de Latín, con 35 plazas convocadas entre los  cuatro turnos; y de Lengua Castellana y Literatura, con 85 plazas para toda Castilla y León. En función de cuántos inscritos haya para cada especialidad se podrá calcular su impacto, que a buen seguro supondrá cientos de personas.

La distribución de especialidades y provincias para las oposiciones de profesor y otros cuerpos en Castilla y León queda así, sumando las plazas de los cuatro turnos:

  • Filosofía: León, 35 plazas.
  • Griego: Ávila, 5 plazas.
  • Latín: Soria, 35 plazas.
  • Lengua Castellana y Literatura: Soria, 85 plazas.
  • Geografía e Historia: Segovia, 85 plazas.
  • Biología y Geología: Valladolid, 50 plazas.
  • Dibujo: Ávila, 30 plazas.
  • Francés: Ávila, 15 plazas.
  • Inglés: Salamanca, 155 plazas.
  • Música: Salamanca, 9 plazas.
  • Educación Física: León, 50 plazas.
  • Orientación Educativa: Palencia, 75 plazas.
  • Economía: León, 20 plazas.
  • Administración de Empresas: Zamora, 25 plazas.
  • Análisis y Química Industrial: Burgos, 9 plazas.
  • Formación y Orientación Laboral: León, 30 plazas.
  • Intervención Sociocomunitaria: Valladolid, 10 plazas.
  • Organización y Gestión Comercial: Valladolid, 25 plazas.
  • Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos: Burgos, 6 plazas.
  • Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos: Salamanca, 13 plazas.
  • Procesos Sanitarios: Burgos, 16 plazas.
  • Procesos y Medios de Comunicación: Burgos, 6 plazas.
  • Instalación y Mantenimiento Equipos Térmicos y de Fluidos: Burgos, 5 plazas.
  • Laboratorio: Burgos, 4 plazas.
  • Operaciones de Procesos: Burgos, 2 plazas.
  • Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico: Salamanca, 12 plazas.
  • Procedimientos Sanitarios y Asistenciales: Burgos, 23 plazas.
  • Procesos Comerciales: Valladolid, 25 plazas.
  • Procesos de Gestión Administrativa: Zamora, 45 plazas.
  • Servicios a la Comunidad: Zamora, 55 plazas.
  • Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido: Burgos, 10 plazas.
  • Inglés (Escuela Oficial de Idiomas): Ávila, 25 plazas.
  • Piano: Palencia, 11 plazas.
