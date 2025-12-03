Ya hay sedes y plazas para las oposiciones de profesores en Castilla y León: Soria albergará dos especialidades

Celebración de los exámenes de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León en una imagen de archivo.Leticia Pérez

Las oposiciones para profesores de Secundaria y otros cuerpos (FP, Escuelas de Idiomas, Música y Artes Escénicas) en Castilla y León comienzan a clarificarse para la convocatoria de 2026. La mesa sectorial de este miércoles ya ha permitido conocer el número de plazas previstas en cada especialidad y dónde se celebrarán los exámenes de cada una. A Soria le toca albergar dos. Una información que atañe a miles de aspirantes a este empleo público, pero también por ejemplo a un sector hostelero que en convocatorias anteriores se ha llenado en el fin de semana en el que se convocan, aún por confirmar.

En el caso de Soria, recibirá a los opositores de Latín, con 35 plazas convocadas entre los cuatro turnos; y de Lengua Castellana y Literatura, con 85 plazas para toda Castilla y León. En función de cuántos inscritos haya para cada especialidad se podrá calcular su impacto, que a buen seguro supondrá cientos de personas.

La distribución de especialidades y provincias para las oposiciones de profesor y otros cuerpos en Castilla y León queda así, sumando las plazas de los cuatro turnos: