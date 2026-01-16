El agro soriano organiza un sepelio en Mariano Granados para escenificar la muerte del sector

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Asaja, UPA y COAG llaman a la movilización de la sociedad soriana el próximo 29 de enero con un acto reivindicativo y una concentración pública de agricultores y ganaderos ante la situación crítica que vive el campo de la provincia. Así, celebrará una manifestación desde Mariano Vicén, pasando por la Delegación Territorial de la Junta en Soria y la Subdelegación del Gobierno en Soria para terminar con un acto solemne de sepelio por la agricultura y la ganadería en la plaza de Mariano Granados.

Así lo adelanta este viernes la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, durante la rueda de prensa para presentar la protesta en unidad de acción con UPA y COAG Soria bajo el lema ‘El campo no se vende. Nuestro fin será vuestra hambre’, “obligados a dar el paso por la grave preocupación y el profundo malestar que existe en el sector agrario de la provincia, y tememos especialmente por el vacuno de extensivo y la miel”.

La "puntilla" de la situación ha sido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que “supone una amenaza directa para nuestros agricultores y ganaderos, al permitir la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales que se nos imponen aquí, una competencia claramente desleal y merma la calidad de los alimentos”, señaló Pastor.

En este sentido, el coordinador provincial de COAG Soria, Alfredo Cabrerizo, aseguró que “a Europa sólo le interesa comprar barato antes que garantizarse los productos básicos, sin tener en cuenta cómo se cultivan, con fertilizantes prohibidos en la UE hace años, y enriqueciendo a fondos de inversión frente a los pequeños agricultores y ganaderos, a los que va a obligar a desaparecer”. Así, lamentó que Europa vaya a contracorriente del resto de países, que lo primero que hacen es asegurar su propia subsistencia. “No decimos que no a las exigencias que se nos imponen, pero lo que pedimos es que a los que nos hacen la competencia se les obligue también porque si no nos están vendiendo para comprar mierda, ya que sólo les interesa el precio”.

Para Raúl Ramírez, secretario general de UPA Soria, “los acuerdos de la UE con terceros nos están llevando hacia un fondo sin salida en el que los pueblos se quedarán sólo para que los que vengan de fuera se diviertan”.

Los responsables de las tres organizaciones provinciales lamentaron el abandono de los partidos políticos porque sus decisiones están condenando totalmente al agro de Soria. “Los métodos de producción más allá de Europa son fondos de inversión y no hay agricultores ni ganaderos detrás, sólo grandes corporaciones que van a acabar con el sector, pero nosotros moriremos luchando en el intento”.

Pastor indicó que también participarán el 20 de enero en la manifestación convocada por el CEJA, en Estrasburgo (Francia) coincidiendo con la sesión plenaria del Parlamento Europeo en el que se deciden algunos asuntos sobre el Mercosur, y donde asistirán más de 4.500 agricultores europeos.

En este sentido, recordó acuerdos anteriores con conflictos bélicos, lo que trae “acuerdos precipitados que generarán perjuicios y son una amenaza para las explotaciones al no aportar reciprocidad ni unas garantías mínimas para nuestra agricultura y ganadería”. Avanzó el “resultado” que a la larga tendrán estas negociaciones con “problemas que ya son presentes y sin solución” como la crisis del precio del cereal por el “incremento desmesurado de los costes, especialmente de los fertilizantes y otros insumos, como consecuencia de la guerra de Ucrania”.

“Nos preguntamos si tiene algún sentido que se siga exigiendo aquí lo que no se exige a ninguna producción que pueda venir por los acuerdos con terceros países. O se les exige a ellos lo mismo que a nosotros, o se nos exige a nosotros lo poco que se exige a ellos”, lamentó la presidente de Asaja. Así, advirtió que será el consumidor el que pagará las consecuencias y la pérdida de calidad y de soberanía alimentaria que puede traer, de un modo o del otro, este asunto. En este sentido, Ramírez lamentó que el consumidor no se dé cuenta que el sector primario “es fundamental” y “no mire el etiquetado de los productos” ante unos alimentos que se van a alejar de los controles que tienen que pasar los productos nacionales.

La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde Mariano Vicén para ir hasta la Delegación de la Junta en Soria y a la Subdelegación y finalizar con un acto de protesta en la plaza Mariano Granados “con un acto solemne de sepelio por la agricultura y la ganadería”. Recordó Pastor que el acto se realizará de forma coordinada por toda España y mostró la esperanza de que Europa les haga caso, pero, en caso contrario, aseguró que van a seguir reivindicando y estando en las calles.