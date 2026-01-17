El pueblo de Soria que convierte cada invierno la matanza del cerdo en un planazo gastro con comida, tradición y fiesta desde 1974

El Burgo de Osma, villa histórica de Soria, se transforma cada invierno en el epicentro gastronómico de la matanza tradicional del cerdo, con más de 50 años de celebración popular.Getty Images

Pocas veces una tradición tan antigua ha sabido reinventarse con tanto acierto. En El Burgo de Osma, un pueblo soriano de aire medieval y alma castellana, la matanza del cerdo no solo no ha desaparecido: se ha convertido en uno de los grandes rituales gastro del invierno español. Y no es una exageración. Desde 1974, cada fin de semana entre enero y abril, cientos de personas se dan cita para celebrar lo que ya es mucho más que una matanza: es un festival del cerdo en 22 actos, donde la cuchara, el humo y la conversación se mezclan con historia viva. Las Jornadas Ritogastronómicas de la Matanza del Virrey Palafox.

Un homenaje a esa cocina que se hacía antes de que todo llevara espumas, pero que hoy nos vuelve a parecer no solo válida, sino profundamente placentera.

Cuando la tradición se sienta a la mesa

Todo comienza con un rito. Como debe ser. Cada sábado, en torno al mediodía, se representa (con rigor pero también con tacto) cómo se realizaba la matanza tradicional. No se sacrifica al animal, claro, pero se explica, se muestra, se contextualiza. Se honra lo que fue parte esencial de la economía doméstica de los pueblos castellanos: el cerdo como despensa.

Y es que esta ceremonia, lejos de resultar arcaica, conecta con algo muy contemporáneo: saber de dónde viene lo que comemos. En un mundo en el que los ingredientes parecen aparecer por arte de magia en la bandeja del súper, entender el proceso, el esfuerzo y el conocimiento que hay detrás de una morcilla bien hecha, de una panceta curada o de un buen lomo adobado, tiene un valor incalculable.

A unos metros, un 'Museo del Cerdo' recuerda con humor (y más de 10.000 figuritas del animal) que lo que aquí se hace tiene una dimensión cultural tan rica como sabrosa.

El menú que justifica el viaje

Pero vamos al grano. O mejor dicho, al plato. Porque si algo convierte esta fiesta en plan obligado para foodies, curiosos y nostálgicos de la buena mesa, es su menú de 22 platos centrados en el cerdo.

Sí, veintidós. Y no son canapés. Aquí se viene a comer, a lo grande y con fundamento. Desde torreznos crujientes que hacen temblar Instagram hasta sopas castellanas, morcillas, chorizos, costillares, adobos y otros clásicos que demuestran por qué el cerdo es, con permiso del aceite, el gran protagonista de la cocina ibérica.

La experiencia, además, está diseñada para disfrutarse sin prisas. Mesas largas, vinos de la tierra, sobremesas animadas. Todo en un ambiente festivo.

Aquí no hay cocina de autor, hay cocina de pueblo. Pero de ese pueblo que sabía cocinar de verdad. De ese que entendía que el cerdo era un animal al que se le sacaba partido entero, con respeto, sabiduría y un punto de celebración.

Y si hay algo que define esta cita, es precisamente eso: la mezcla de conocimiento, emoción y placer. La matanza no es solo una tradición recuperada: es una experiencia completa que te conecta con una forma de entender la vida más pausada, más sensata… y mucho más sabrosa.