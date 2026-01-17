Losán recula y su plan ahora es vender activos y mantener la propiedad de la factoría soriana

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Nuevo capítulo para Losán y nueva vuelta de tuerca ante una complicada situación empresarial que no consigue ver la luz. La reunión, este viernes, entre los responsables de la factoría y el comité de empresa fue «más de lo mismo», tal y como informó su presidente, Sergio Hernando (CGT) aunque con importantes matices que vuelven a dar un giro de 180 grados al escenario actual.

Y es que, una vez que parece que Mavesal, que iba a invertir 30 millones de euros en varios años para reflotar la fábrica, ha desaparecido del mapa, llega el momento de poner en marcha el plan B del que han hablado más de una vez los representantes de Losán. Un plan B del que se lleva hablando desde finales del año pasado, cuando Mavesal no firmó el plan de reestructuración el 15 de diciembre y que pasa «por la venta de activos en el extranjero y por mantener la propiedad», destacó Hernando. Y aquí, precisamente, está la novedad de este nuevo encuentro entre las partes ya que las primeras informaciones de ese plan B se dirigían hacia la búsqueda de un nuevo inversor mientras se ponían a la venta unos activos «que no sabemos cuáles son, ni dónde están, ni nada», continuó el representante de los trabajadores. Sin embargo, parece ser que ahora las intenciones de los propietarios son otras.

De la misma forma se manifestó este viernes el responsable de Industria de UGT en Soria, Pablo Soria, resumiendo el encuentro en estos términos: «Sigue todo como hasta ahora. No hay inversor y la empresa sigue con la idea de vender activos del exterior. Siguen con la negociación con los acreedores y la SEPI y estudiando la posibilidad de seguir con los actuales dueños. Eso dicen ahora».

De todas formas, la información que se traslada a los representantes de los trabajadores está cogida con pinzas. Así lo indicó Hernando, de CGT, que dejó claro que «la información es escasa y llena de imprecisiones y de frases que empiezan con las palabras ‘esperamos que...’. Esperamos, esperamos, pero al final todo son palabras que no llegan a nada». El hartazgo de los trabajadores es más que patente como así también quedó claro el pasado jueves en la protesta que realizaron en la plaza de Las Mujeres en una movilización conjunta de las plantillas que se llevó a cabo en todas las ciudades de la geografía nacional donde el Grupo Losán tiene presencia.

Respecto a las nóminas pendientes, hay que recordar que los trabajadores no han cobrado los salarios de noviembre, diciembre y la extra de Navidad. En la reunión, este viernes, «nos han trasladado la intención de pagar dos nóminas a primeros de febrero», con lo que pagarían noviembre y diciembre dejando pendientes la extra y enero que se sumaría a los impagos que acumula la plantilla. Y, ¿de dónde va a sacar Losán el dinero para realizar estos abonos? «No lo sabemos, no nos lo han dicho. No nos dan detalles de nada», continuó Hernando que destacó que entre la plantilla «las sensaciones son cada vez más malas».

De hecho, únicamente quedan 47 trabajadores en Losán y una decena más en Losan Solid Wood. Y de ellos, una parte importante ha denunciado con el objetivo de desvincularse de la empresa y otra parte tiene ya las denuncias encima de la mesa para conseguir salir «y poder buscarse la vida en otro sitio o simplemente poder cobrar el paro mientras tanto», destacó Hernando por lo que la empresa sigue perdiendo efectivos haciendo «impensable» poder poner la fábrica en marcha con la plantilla actual. Y es que pocos son los que siguen creyendo en la palabra de los representantes de Losán.

En lo que se refiere al permiso retribuido, está ampliado hasta el próximo domingo, 25 de enero. La enésima prórroga de un permiso que permite que los trabajadores se queden en casa y no tengan que acudir a sus puestos de trabajo desde donde hace meses no tiene lugar ninguna actividad. Una situación que se repite en otras plantas nacionales y que deja en el horizonte un futuro muy complicado para sus trabajadores que no ven el final del túnel.

La Junta «sigue creyendo que existe una solución industrial»

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, se refirió este viernes a Losán en un acto que tuvo lugar en Zamora mostrando «el apoyo de la Junta a los trabajadores y la preocupación por esta situación que se alarga en el tiempo». Además, aseguró que «hemos instando tanto a la empresa como a la SEPI, que hay que recordar que es el principal acreedor de Losán, a que agilicen la búsqueda de una solución empresarial» .Y es que, apuntó, «seguimos creyendo que existe una solución industrial para Losán, mantenemos la esperanza e instamos a que busquen una solución industrial y empresarial a la vez que apelamos a la sensibilidad de las entidades financieras que están en ese proceso». Y, continuó la consejera, «en el momento que exista un nuevo inversor la Junta va a apoyar al grupo que se haga cargo y permita continuar». La Junta, apostilló García, está «al lado de la empresa y al lado de los trabajadores. Lo hemos estado y vamos a seguir estándolo» aprovechando para recordar que la Junta de Castilla y León junto a la Xunta de Galicia «hemos sido las únicas administraciones que hemos apoyado financieramente a Losán con ese requerimiento de que la financiación fuera exclusivamente para el pago fundamentalmente de las nóminas de los trabajadores de la Comunidad, tanto en Soria como en Zamora. Esa ayuda ha supuesto mantener la esperanza y la actividad durante estos últimos meses».