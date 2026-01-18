En imágenes: Los perros y gatos más bonitos de Soria reciben su bendición por San Antón

Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria
Bendición de San Antón a los animales de Soria