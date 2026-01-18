Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Los perros y gatos más bonitos de Soria reciben su bendición por San Antón

San Antón es el patrón de sus animales y el 17 de enero se celebra su día. La parroquia de Santa Bárbara cumple la tradición y bendice a los animales que allí se dan cita

Numerosas mascotas pese a la lluvia

Numerosas mascotas pese a la lluviaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Julián Ortega, sacerdote de la parroquia, vertió el agua bendita entre las mascotas que acudieron junto a sus dueños al final de la misa de las 19.00 horas.

Los animales, que acudieron en gran número pese a la lluvia, se comportaron con educación y aprovechando el paseo, pudieron jugar unos con otros. 

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

Un acto para proteger a los animales durante todo el año

Un acto para proteger a los animales durante todo el añoMARIO TEJEDOR

Bendición de San Antón a los animales de Soria

tracking