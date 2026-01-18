El Ayuntamiento de Soria duplica en 10 años los ingresos por aprovechamientos maderables

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha conseguido unos ingresos netos de 1.919.945 euros durante 2025 por venta de aprovechamientos maderables. Unas cifras que doblan prácticamente las marcadas hace una década, en 2015, al ingresar 1.065.148,18 euros por este mismo capítulo. Además, estos números también representan un incremento importante respecto al año 2024 que cerró las ventas en 1.464.887 euros. De todas formas, tal y como informan fuentes municipales, el dato de 2025 todavía no está cerrado y podría sufrir alguna ligera modificación.

Precisamente esta semana, durante la inauguración de la jornada Impulsando la puesta en valor de los ecosistemas forestales organizada por la Fundación Biodiversidad, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se refería a la importancia del sector forestal en la provincia, en particular, y en España, en general. El regidor destacaba que «el término municipal de Soria es el segundo de España en extensión con mayor masa forestal y acumula más de 30.000 hectáreas pertenecientes al núcleo distribuidas en 13 montes de utilidad pública dada la singularidad de su extensión geográfica en copropiedad con la Mancomunidad de los 150 pueblos».

Martínez se refirió a la importancia que tienen los aprovechamientos maderables asegurando que han generado al Ayuntamiento de la capital ingresos por siete millones de euros desde 2022. Y es que, según las últimas cifras, en 2022 se ingresaron 2.075.084 euros, en 2023 fueron 1.451.588 euros a los que hay que sumar 1.464.887 euros de 2024 además de los 1.919.945 euros de 2025. Todo ello hace un total de 6.911.504 euros en los últimos cuatro años. Unas cifras que son muy importantes a la hora de realizar los presupuestos de los ayuntamientos. Por esta razón, apostilló, «necesitamos una política forestal decidida, capaz de generar rentabilidad económica, empleo y fijación de población en nuestros pueblos a partir de un uso sostenible de nuestros montes».

Los números, además, son llamativos ya que prácticamente duplican los registrados hace una década. Así, en 2015 los derechos reconocidos netos por aprovechamientos forestales para el Ayuntamiento de Soria ascendieron a 1.065.148,18 euros. Un dato que casi se ha duplicado durante el ejercicio pasado.

Por todo ello, el alcalde destacó que «Soria es hoy un referente en gestión forestal sostenible, en prevención y en aprovechamiento responsable de los montes, fruto del compromiso de toda una sociedad que ha sabido entender que su patrimonio natural es una riqueza que genera actividad económica, empleo y cohesión social».

Son varios los lotes que se licitaron y se adjudicaron de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos durante 2025 que luego reparten al 50% los derechos. La mayor parte de estos aprovechamientos se encontraban en los montes de Pinar Grande, Santa Inés y Verdugal aunque también se ha procedido a enajenar otros lotes localizados en los montes de Rivacho y Robledillo.

Una de las mayores operaciones realizadas durante el ejercicio pasado tuvo lugar en octubre de 2025 con la adjudicación de tres lotes del monte Pinar Grande por 970.897,95 euros (impuestos incluidos), según recoge la Plataforma de la Contratación. En concreto, el primer lote, con un precio de salida en abril de 272.276,86 euros fue adjudicado en septiembre a Maderas Sotillos por 309.221,55 euros. El segundo lote fue para Maderas de Miguel Martín (Duruelo) por 275.081,40 euros (licitado por 251.185,11 euros) y el tercer lote, con un precio de salida de 384.814,49 euros fue adjudicado a Maderas Ibáñez Mediavilla (Palacios de la Sierra) por 386.595 euros.

El engranaje sigue funcionando y no para de rodar y ya se han realizado las primeras adjudicaciones durante 2026 de contratos que salieron a licitación durante los últimos meses de 2025.