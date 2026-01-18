Los animales de Soria no se pierden su cita con San Antón

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La parroquia de Santa Bárbara cumplió este sábado con su tradicional cita de bendecir a los animales que hasta allí se acercaron acompañados de sus dueños con motivo de la festividad de San Antón. A pesar del tiempo, que no acompañó a lo largo de la tarde con cielos nublados y lluviosos, fueron decenas las mascotas que salieron del templo tras recibir la bendición del párroco. La mayoría de ellos, como suele suceder cada año, fueron perros, aunque también pudo verse algún gato y conejo.

Y es que el 17 de enero se celebra San Antón, una fecha muy especial para los amantes de los animales ya que ese día son miles las personas se acercan a iglesias y ermitas en España con sus mascotas para recibir la tradicional bendición. Y Soria no es una excepción como este sábado quedó claro con la presencia de muchos animales en la parroquia de Santa Bárbara.

Al término de la misa de las 19.00 horas, el sacerdote Julián Ortega repartió agua bendita entre las mascotas que acudieron escuchando, junto a sus dueños, las oraciones que les protegerán durante el año que acaba de comenzar. Además, a pesar del importante número de animales que se dio cita, lo cierto es que la jornada transcurrió sin incidentes y los animales tuvieron un destacado comportamiento. Una cita que se ha repetido en otros pueblos de la provincia.

San Antón se celebra cada 17 de enero y conmemora la vida y obra de San Antonio Abad, también conocido como San Antón. La tradición de bendecir animales en esta jornada tiene raíces muy antiguas y está vinculada a la devoción popular hacia este santo, un monje cristiano que vivió entre los siglos III y IV. Según la tradición, San Antón sentía una profunda conexión con la naturaleza y los animales. Existen relatos que cuentan cómo curaba y cuidaba de animales enfermos durante sus años de vida ermitaña en el desierto. Debido a estas historias, la Iglesia lo nombró patrón de los animales, y su figura está ligada a la protección y bienestar de los seres vivos.