Los veterinarios recuerdan la importancia de vacunar a las mascotas y desparasitarlas

Los veterinarios de Castilla y León recuerdan la importancia de cumplir con el calendario de vacunación en las mascotas y con la tarea de la desparasitación. Aprovechando la festividad de San Antón, patrón de los animales, el Consejo de Veterinarios de Castilla y León recuerda a los propietarios de mascotas las pautas básicas para tener animales de compañía.

Los profesionales de la salud animal subrayan la conveniencia de cumplir con el calendario de vacunación, no solo en el caso de animales de compañía sino también de animales de producción.

“Los planes preventivos son fundamentales para garantizar la Salud Pública y para hacer frente a las zoonosis. De ahí que sea crucial no sólo inmunizar al hombre, sino también a los animales”, recuerda el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez Díez.

Como expertos en el control de enfermedades en poblaciones animales y como responsables de la supervisión de los alimentos ‘de la granja a la mesa’, los veterinarios recuerdan que la vacunación de los animales "es fundamental para proteger la salud de las personas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas".

De ahí la importancia de mantener al día los planes de vacunación de las mascotas e involucrar a toda la familia en su cuidado y cumplimiento, significan. “Los más pequeños de la casa también deben sentirse responsables de sus mascotas y los padres deben involucrarles poco a poco en su cuidado”, recuerda el presidente autonómico.

Por otro lado, además de cumplir con la vacunación, los propietarios de animales de compañía "deben tener a sus mascotas correctamente desparasitadas y deben acudir a su clínica veterinaria de forma periódica, al menos una vez al año, para realizar controles de salud".

Todas estas recomendaciones se apoyan en el concepto One Health, Una Única Salud: la Salud de animales y humanos así como el Medio Ambiente que compartimos están conectados entre sí y las acciones que se toman con unos repercuten al resto de la cadena, suscriben en un comunicado. De hecho, más del 75% de las enfermedades emergentes en las personas provienen de los animales, por lo que no se puede comprender el estudio, la prevención y el abordaje de las enfermedades de una forma independiente entre medicina humana y salud animal. “A través de la gestión del medio ambiente, garantizando la seguridad alimentaria y controlando las enfermedades en los animales, entre otras acciones, los veterinarios no sólo garantizan la sanidad animal, sino que salvaguardan la salud de las personas”, señala Díez.