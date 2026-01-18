La mujer firma el 70% de los contratos por horas en Soria a partir de los 30 años

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las mujeres están detrás del 63% de los contratos parciales o por horas que se firmaron durante todo el año pasado en Soria, 7.656. Y a partir de los 30 años el porcentaje supera el 70%. A falta de poder calcular cuáles son por la mitad de la jornada o por más o menos horas, hay una seña de identidad en el trabajo a tiempo parcial: Es sobre todo un trabajo femenino y mayoritariamente temporal. La proporción ya es casi el doble de los contratos de estas características ofrecidos a mujeres que a hombres, como se contempla en las cifras de 2025, 4.798 frente a 2.858. No obstante, en buena parte de las ocasiones es una demanda de la propia trabajadora para poder hacer realidad la conciliación familiar y laboral, ya que supone contratar a una persona por menos horas de las estipuladas en la jornada completa.

De hecho, se constata por los datos de la Dirección Provincial de Soria del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que salvo en la franja de edad de 16 a 19 años, cuando los hombres firman más contratos parciales, en el resto de tramos están por encima los de las féminas. Y a partir de los 35 hasta los 59 prácticamente los minijobs firmados el año pasado por mujeres fueron casi el triple que los firmados por hombres, con 2.022 frente a 772, lo que viene a demostrar que son las mujeres las que optan por estos empleos en un intento de conciliación familiar y laboral.

También cabe destacar a los jóvenes. Los menores de 30 años aceptaron 4.471 empleos reducidos de los 7.656 registrados en 2025, lo que no ayuda a su estabilidad laboral. Una cifra que ha vuelto a ascender de manera proporcional al aumento de los contratos parciales, dado que el año pasado se registraron casi un 2% más que en 2024, pasando de los 7.510 firmados ese año a los 7.656 de 2025, tal y como reflejan las estadísticas del SEPE.

Así, el año pasado 1.716 contratos de este tipo fueron firmados por jóvenes entre 20 y 24 años, 1.103 por trabajadores de entre 25 y 29 años, y 870, de entre 16 y 19 años. A partir de los 30 años el número de contratos va descendiendo, con 782 firmados por gente de entre 30 y 34 años, 634 dirigidos a empleados de 35 y 39 años, y 662 en la franja de edad de entre los 40 y los 44 años; 601 de los 45 a los 49; 503 de los 50 a los 54; 394 de los 55 a los 59; y 391 se firmaron por trabajadores de 60 o más años.

En cuanto al tipo, se registraron 2.524 indefinidos, lo que supone el 30% del total. Esto se debe al impulso que han recibido los indefinidos gracias a la reforma laboral que entró en vigor el 1 de enero de 2022, ya que hasta entonces apenas alcanzaban el 7% de los contratos a tiempo parcial, dejando el resto a la temporalidad. Además, los empleos de jornada parcial siguen suponiendo una tercera parte de todos los contratos, que el año pasado fueron 25.370.

Una cifra que ha vuelto a descender en Soria durante 2025, ligado de nuevo a la contratación indefinida. En positivo cabe destacar que el 40% son indefinidos, 9.933, el triple de antes de la reforma laboral que entró en vigor el 1 de enero de 2022, cuando se firmaron 3.510. Una merma que va directamente relacionada con el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, ya que prioriza el contrato indefinido, y prácticamente obliga a las empresas a contratar de manera permanente. Así, desde entonces suman 41.698 relaciones laborales por tiempo indefinido, el doble que todos los firmados de esta tipología en los siete años anteriores.

De este modo, en 2025 se han firmado 793 relaciones laborales menos que en el año anterior, tras experimentar en 2024 un aumento con respecto a 2023.

Además, a lo largo de 2025 se han reducido todas las tipologías de contratos, tanto por tipo de jornada como por temporalidad, según los mismos datos de la Dirección Provincial de Soria del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), excepto los de jornada parcial, que han crecido casi un 2%, tal y como se ha mencionado anteriormente. La mayor caída se ha producido en los fijos discontinuos, que descendieron un 20% con respecto a 2024, de 2.449 a 1.949, mientras que los de jornada completa, mermaron un 2,7%, pasando de los 16.204 de 2024 a los 15.765 de 2025.

Del total de los contratos, 13.246 fueron firmados por hombres y el resto, 12.124, por mujeres. La diferencia entre sexos se hace más patente en los de jornada completa, ya que ellos firmaron 9.375, lo que supone casi el 60%, y ellas, 6.390, el 40%. Sin embargo, las féminas lideran la contratación parcial, con los 4.798 firmados, el 63%, como se indica al principio. En los fijos discontinuos: 1.013 hombres y 936 mujeres. Lo cierto es que la estabilidad femenina se ha visto favorecida tras la aplicación de la norma. Así se constata del incremento en la proporción de mujeres en las relaciones sin fecha de finalización, con más del 40% de todos los indefinidos.