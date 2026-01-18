Estas son las rutas más demandadas por los usuarios Buscyl

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Son ya 12.526 los sorianos que han solicitado la tarjeta Buscyl para poder viajar gratis en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de la Comunidad de titularidad de la Junta de Castilla y León, un servicio que puso en marcha la Consejería de Movilidad el pasado 1 de septiembre. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre se han registrado 23.197 desplazamientos por las 117 rutas de transporte interurbano bonificadas en la provincia, 37 regulares y 80 a la demanda, además de 31 de prestación conjunta, si bien el usuario puede utilizar cualquiera de las más de 2.600 de todo el territorio autonómico.

Así, en apenas cuatro meses resulta una media de dos viajes por usuario, según los datos facilitados por la Consejería de Movilidad, y eso teniendo en cuenta que durante el mes de septiembre la puesta en marcha de las rutas se realizó de manera progresiva. El 1 de septiembre la Junta puso a disposición el servicio a través del dispositivo Buscyl en 51 rutas, 15 regulares y 36 a la demanda, que gestionan cuatro empresas sorianas. A partir del 15 de septiembre el transporte fue gratuito en la provincia en otras 49 rutas, de las que 18 forman parte del servicio regular y 31 son a demanda de viajeros. Y se completó el 30 de septiembre con la incorporación de 17 rutas, cuatro regulares y 13 a la demanda, además de otras 31 de prestación conjunta.

Además, el servicio se complementa con paradas de autobús que han dado el salto a la era digital mediante la instalación de puestos inteligentes con el objetivo de que sea más fácil hacer uso de la tarjeta Buscyl, pero también realizar consultas, consultar el saldo, validar recargas y acceder a información en tiempo real sobre la ruta del vehículo, lo que facilita enormemente el uso autónomo de la tarjeta Buscyl.

En un principio la Consejería de Movilidad planteó la puesta en marcha en Soria de una docena de estas paradas inteligentes, pero finalmente ha aumentado la cifra y son veinte las localidades de la provincia en las que van a recalar estos puestos digitales. El primero llegó a Golmayo, que contará finalmente con dos, y ya se están instalando en Ágreda, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma (en la pedanía de Osma, Cabrejas del Pinar, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Gómara, Langa de Duero, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, Quintana Redonda, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique y Vinuesa.

Y es que en su avance por la modernización del transporte público la Junta ha puesto en marcha 377 paradas digitales en todo el territorio autonómico. Un proyecto global que ha supuesto una inversión que asciende a 12 millones de euros, financiados con Fondos Europeos Next Generation y fondos propios de la Administración regional. Funcionan con energía solar, se autogestionan y están conectadas con el Centro de Control en tiempo real. Cada parada inteligente cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, lectores RFID/NFC compatibles con Buscyl, información fija sobre rutas, sensores de estado y un sistema de alimentación solar con autonomía de más de 15 días sin luz.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano sólo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad, pero el titular recibirá un aviso, cada tres años (o antes si su condición o bonificación tiene fecha de caducidad), para comprobar el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización.

Sí que existe penalización. En caso de que el usuario realice tres reservas de viaje no disfrutadas sin haberlas cancelado previamente, se le penalizará con cuatro meses sin gratuidad. Podrá seguir utilizando su tarjeta como monedero, abonando el importe de las tarifas ordinarias.

Todas las peticiones que son verificadas reciben un correo electrónico con esta tarjeta digital que permite acceder a los buses de carácter autonómico, validando el código QR en los terminales de algunos de los 2.000 vehículos que ya disponen de él. De esta forma, la tarjeta Buscyl tiene vigencia en 117 rutas de transporte interurbano de Soria, 37 regulares y 80 a la demanda, además de 31 de prestación conjunta, de las más de 2.600 bonificadas por toda la Comunidad y en las que también pueden viajar los usuarios sorianos.

En su visita a Soria en julio Sanz Merino mostró su satisfacción por haber puesto en marcha esta herramienta «útil para la ciudadanía porque pueden desplazarse por toda Castilla y León».