El yacimiento prehistórico que demuestra que Soria fue un cruce cultural hace más de 3.000 años

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

No es una cueva escondida ni un panel con figuras dispersas. Es un conjunto concreto, muy localizado y con una singularidad que lo diferencia del resto del arte rupestre de la provincia. Los arqueólogos lo tienen claro desde hace años, pero sigue siendo uno de los grandes desconocidos del patrimonio soriano.

Su importancia no está solo en la antigüedad, sino en lo que demuestra. Este enclave confirma que Soria no fue un territorio aislado en la Prehistoria, sino una zona de paso clave en las rutas ganaderas y culturales entre regiones muy alejadas entre sí.

El conjunto se encuentra en Fuentetoba, en la Peña de Los Plantíos, donde se conserva uno de los grupos pictóricos más singulares de la provincia.

Una composición única

El motivo principal es una figura cerrada que encierra tres símbolos en su interior, una disposición que no aparece en otros conjuntos de arte rupestre peninsular. No son figuras aisladas ni escenas de caza habituales.

Los arqueólogos destacan que esta estructura responde al mismo lenguaje simbólico que las estelas funerarias del suroeste peninsular, pero aquí no está grabada en piedra, sino pintada directamente sobre la roca.

Cómo llegó hasta aquí

La explicación apunta a la trashumancia prehistórica. Pastores procedentes del sur de la Península habrían alcanzado la Alta Meseta siguiendo rutas ganaderas estacionales, transportando consigo no solo ganado, sino también símbolos y creencias.

Esta circulación constante de personas explica la presencia en el Alto Duero de un modelo funerario propio de Extremadura y del sur de Portugal, algo que hasta hace décadas se consideraba improbable.

Por qué importa ahora

El yacimiento se data entre el final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro, un periodo clave para entender la organización social del territorio. Su carácter funerario confirma que el enclave tenía un valor simbólico estable, no circunstancial.

Por su singularidad, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985 dentro de la categoría de Arte Rupestre. Hoy sigue siendo una de las pruebas más claras de que la Prehistoria soriana estuvo conectada con dinámicas culturales de largo recorrido.