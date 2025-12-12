Santonja anuncia que la Junta invertirá más de un millón de euros en La Monjía

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, acaba de anunciar en Fuentetoba que el Gobierno regional destinará 1 millón de euros para la restauración de la ermita de La Monjía, el monasterio fortificado que cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC).

Golmayo, a través de la Entidad Local Menor de Fuentetoba, compró en octubre el histórico conjunto de La Monjía, que incluye la ermita-monasterio del siglo XI y XVI y su entorno natural (la Cascada de la Toba), por 748.000 euros para convertirlo en patrimonio público, tras años de negociaciones para restaurar este BIC que se encuentra muy deteriorado.

Santonja ha señalado que La Monjía es un sitio "mítico" y que en verano asistió al traslado de la Virgen de la Valvanera. "Salté un par de veces los muros para llegar a la cascada, eran otros tiempos", ha bromeado. "Es un sitio muy significativo. Se trata de una ermita románica y a ver qué acaba apareciendo con las pinturas. El arquitecto ha hecho un estudio estupendo, está valorado en algo más de un millón de euros y mi compromiso es sacar este proyecto adelante. Estamos en final de legislatura pero ese tema lo querría dejar encarado".

El consejero ha explicado que "todos tenemos que dar un paso adelante y dar la cara, y aquí se ha dado la cara porque es un lugar pequeño. Es responsabilidad de la administración y yo esa responsabilidad la asumo".

Para Santonja, "quien reivindica su patrimonio va a tener siempre nuestro apoyo, y en mi caso un apoyo decidido. Todos estamos con este proyecto. Costará más o menos tiempo pero esto lo vamos a sacar adelante".

El titular del departamento de Cultura ha incidido en que "hemos ido juntos con el alcalde y el presidente de la Diputación y es como tenemos que ir. El patrimonio es de todos y hemos sido juntos, por eso saldrá adelante".

Sobre si se ha llegado a tiempo para salvar el patrimonio de La Monjía, Santonja ha señalado que "se ha llegado cuando se ha llegado. Si se hubiera llegado hace cinco años estaría menos mal de lo que está ahora. Es lo que es. Creo que hemos llegado a tiempo. Lo importante es llegar. Yo hablo mucho con Mañueco de patrimonio y hemos hablado mucho de La Monjía. Hay que preservarlo en todos sus labores. Ha habido un proceso de conversación y hay que sacarlo adelante".

"La urgencia era acabar esto y luego ya veremos el uso", ha subrayado. "Había que parar el deterioro, librar las cantidades de dinero y dejar el proyecto consolidado. Tengo muchas ideas pero eso hay que hablarlo con todos, siendo conscientes de que es un bien patrimonial. Es BIC, un bien inalienable. Hay un proceso de consolidación que se aprobó en la comisión de Patrimonio".

Por su parte, el alcalde pedáneo de Fuentetoba, Luciano Hernández, se ha congratulado del impulso que recibió para ser BIC y "esto estaba en un estado de abandono. Nos pusimos en contacto con los propietarios porque el deseo del pueblo es que esto fuera público. Por fin en noviembre firmamos los papeles para ser municipal. A ver si lo consolidamos y el uso ya veremos. Hay que disfrutarlo entre todos".

El proyecto es la consolidación, las cubiertas y restaurar la ermita para que sea "un bien del pueblo. Hay una parte del proyecto para recuperar la ermita y el uso debe ser público porque es un bien patrimonial. No vamos a poder llegar a todo". La restauración íntegra, por lo tanto, no se podrá acometer de momento porque "hay que ir espacio por espacio. Hay salas enormes y hay que buscar un uso, con estructuras de madera que merece la pena conservarlas. El esfuerzo es para conseguir que el edificio no se siga arruinando. Hay muchas capas superpuestas en la ermita, románico, decoración del siglo XIX, un retablo. Hay muchos elementos que el edificio debe mantener a lo largo del tiempo. La estructura está mal pero los muros del edificio están bien, no hay problema, con alguna grieta".

Por su parte, el alcalde de Golmayo y presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha manifestado que "es un maravilloso lugar, un sitio espectacular. Hay que conocer la historia de este lugar y todo lo que se ha dado hasta llegar aquí. Declararlo BIC hizo que los propietarios y las administraciones nos sentáramos a negociar para la compra, el anhelo de los vecinos, hasta la restauración. El manantial de La Toba ha sido un recurso hídrico de primer nivel, y da una idea del potencial de este manantial, capaz de proveer de agua no solo a Fuentetoba sino mucho más. Se ha garantizado el agua al municipio y la propiedad. En cuanto al monasterio, es un día especial para nosotros para llegar a ese compromiso, salvando las cuestiones técnicas, y una lucha por la financiación y con Hacienda. El final nos complace y estamos todos ilusionados para que esto vuelva a revivir".

La Monjía es una iglesia románica del siglo XI. Tiene portada formada por tres arcos concéntricos de medio punto, sin labor ni molduras en las arquivoltas y capiteles cónicos, estilo que se repite en los capiteles del arco apuntado del ábside. En esta capilla se venera y custodia la imagen de Nuestra Señora de Valvanera, patrona de Fuentetoba.

En el siglo XVI el monasterio de la Monjía fue fortificado por los condes de Castejón. En esta muralla se localiza una puerta que da a un patio, donde se localizan los establos para el ganado y su esquileo. El monasterio se compone de piso bajo, para vivienda de guardas y depósito de granos, y el alto, para el alojamiento de los monjes.

