La AECC de Soria lucha contra el tabaco y ayuda a 20 fumadores a dejar el hábito en 2025

Con el nuevo año llegan los buenos propósitos. La estrella que no se apea del primer puesto es dejar de fumar. Razones hay muchas, desde motivos de salud, por deterioro físico o recomendación médica, pero también por no ser un mal referente para los hijos y también por cuestiones económicas, porque el precio del tabaco no deja de aumentar.

Muchos lo han intentado ya, sin éxito, cuando acuden a pedir ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, que durante años lleva liberando de esta esclavitud-placer a cientos de sorianos.

Han de llamar a su puerta convencidos de que quieren abandonar el hábito, y esa es la primera condición, que estén concienciados y no lleguen arrastrados por presiones externas, porque en ese caso, el grado de éxito es más dudoso.

A lo largo del pasado año, la AECC atendió a 24 personas, mitad mujeres y mitad hombres, que acudieron a terapia grupal para dejar de fumar en siete sesiones, una por semana, más otras dos de seguimiento, estas últimas ya telefónicas. En ese tiempo, deben aprender a vivir sin humo.

El 78% consigue su objetivo al mes después de haber pasado por las sesiones, con técnicas cognitivas-conductuales de deshabituación tabáquica totalmente demostradas, como indica una de las dos psicooncólogas de la delegación de AECC en Soria, Isabel Ciria. Eso supone que 19 personas logaron el año pasado abandonar el tabaco el pasado año gracias a la asociación. El seguimiento indica que a los seis meses, el porcentaje baja al 60%, pero eso son 14 de quienes acuden, lo que sigue siendo un buen resultado. «Estamos contentos», recalcó la psicóloga, sobre el balance de 2025, que obtuvo cifras similares a otros años.

La táctica consiste en ir disminuyendo el número de cigarrillos, cada uno según su punto de partida, con el objetivo de que al final de la terapia la cifra sea cero, para evitar el efecto rebote. Se marca una línea base «y con negociación y diálogo son capaces de reducir», apuntan desde la asociación, porque no es lo mismo partir de 20 cigarrillos al día que de cinco.

«Llegan después de intentarlo por su cuenta y volver a recaer, y con la decisión muy asentada», señala la psicóloga. El perfil es el de un hombre o una mujer de entre los 45 y los 55 años, algunos muy enganchados a la toxina, y otros sólo consumidores intermitentes, de fin de semana, pero incapaces de deshacerse del hábito. Casuísticas hay múltiples pero todas susceptibles de realizar la terapia psicológica que les libere de la adicción física y mental.

La población joven todavía es un sector por captar, ya que no son habituales en las sesiones de la AECC, y eso que sus riesgos son igual de peligrosos incluso con la alternativa de los vapeadores, el cigarrillo electrónico, pero sus adictos todavía no son conscientes de ello, «no lo notan aún», matiza la psicóloga, quien confiesa que están esperando a que los jóvenes den ese paso porque «dejar de fumar es una decisión de salud».

La entrevista previa que realiza la AECC cuando los fumadores recurren a la asociación trata de determinar a través de esta valoración si llegan convencidos o por presiones externas, «si la decisión es consciente y libre», pues eso es básico para un final de éxito.

Ese paso suele darse en enero, por aquello de los buenos propósitos de año, por eso en el mes de febrero comienzan las sesiones, después de asumir el reto y meditar la decisión. «No recomendamos que se deje de fumar en diciembre, hay muchas fiestas y es mucho más difícil hacerlo», reconoce Ciria. Ahora es un momento idóneo.