La Biblioteca de Soria logra 38.949 usuarios, marcando un aumento del 4,5 en 2025

La Biblioteca Pública de Soria, gestionada por la Junta de Castilla y León, ha cerrado 2025 con cifras muy positivas. No en vano, ha logrado 38.949 usuarios, 1.682 más que el año anterior que fueron 37.267. Es decir, en 2025 el número de usuarios ha marcado un crecimiento del 4,5%. También han aumentado los préstamos que cerraron 2025 con 143.266 creciendo un 1,47% respecto a 2024 cuando fueron 141.192.

Respecto a las 1.682 nuevas altas, 1.064 fueron de adultos e instituciones mientras 518 fueron infantiles. Hay que destacar, según los datos facilitados por la Delegación Territorial, que el número de usuarios activos asciende a 9.447 personas (el 25% del total).

En cuanto a los 143.266 préstamos que se han llevado a cabo, la mayor parte se refieren a libros con 113.691 seguido de 15.541 audiovisuales, 4.032 revistas, 2.954 discos, 2.263 videojuegos, 1.740 juegos de mesa y 777 e-readers.

Además hay que tener en cuenta que el centro incorpora materiales y renueva sus fondos de forma constante. Durante 2025, se registraron un total de 5.620 ingreso de materiales (1.077 más que en 2024). De ellos, 4.777 fueron libros, 370 títulos de e-books, 164 DVD, 59 videojuegos así como 177 publicaciones periódicas y 73 juegos de mesa.

La biblioteca, por otra parte, se ha adaptado a los nuevos tiempos reforzando su presencia en diversas redes sociales con el objetivo de conectar con usuarios de todas las edades y perfiles. A través de estas plataformas, la biblioteca informa sobre sus actividades, últimas adquisiciones bibliográficas, novedades en los servicios ofrecidos y noticias culturales de interés para la comunidad.

No en vano, la biblioteca tiene perfiles activos en las principales redes sociales. En Facebook cuenta con 4.603 seguidores que utilizan esta plataforma para mantenerse al día sobre las actividades de la biblioteca, eventos comunitarios y noticias culturales. En X (antes Twitter) la cifra cae hasta los 1.853 seguidores. En este espacio los usuarios pueden acceder rápidamente a información actualizada sobre los servicios de la biblioteca y participar en conversaciones culturales.

Por otra parte, en Instagram la biblioteca cuenta con 2.503 seguidores. Diseñada para un público joven, esta red destaca por sus publicaciones visuales y dinámicas que incluyen imágenes de nuevos libros, eventos y actividades especiales. En YouTube únicamente cuenta con 112 seguidores. En este canal, la biblioteca comparte contenido audiovisual, actividades del club musical y recorridos virtuales por sus exposiciones. Los seguidores se incrementan hasta los 6.488 en Pinterest, un espacio perfecto para encontrar inspiración literaria y donde se puede acceder a las últimas novedades incorporadas al catálogo de la biblioteca. Por último, la página web oficial del centro registró 1.189 visitas en el año así como 8.422 visitantes únicos. La web representa el punto central donde los usuarios pueden acceder a todos los recursos, realizar reservas, consultar catálogos y obtener información detallada sobre los servicios disponibles.

Con el uso de todos estos perfiles, la biblioteca soriana aumenta su visibilidad, fomenta el acceso a la cultura y la lectura en todos los segmentos de la población y facilita la participación en la vida cultural de la comunidad.

Pero además, hay que destacar que la biblioteca también es un espacio que acoge todo tipo de actividades culturales. Así, durante 2025 continuó la propuesta de actividades culturales iniciada en años anteriores, con una programación variada y de calidad para satisfacer las necesidades de todos sus usuarios. En concreto, se realizaron 377 sesiones con la asistencia de 18.257 usuarios (11.599 adultos y 6.658 infantiles).

A todo esto hay que sumar los diferentes ciclos especiales que han tenido lugar durante Navidad con 516 participantes y 16 actividades (talleres de repujados navideños, concierto de Clásicos Navideños, ‘A manchas o a rayas’....), durante el Día del Libro con 615 participantes y 8 actividades (’El sastrecillo valiente’, ‘El país de los cuentos y de las burbujas’, ‘Juegos de mesa’...) o el Concurso Infantil ‘Buscamos cuatro grupos de hermanos de la literatura infantil’ que contó con 165 participantes a los que hay que sumar el Concurso de Adultos ‘Buscamos cinco novelas, de cinco famosas escritoras, que han sido llevadas a la gran pantalla’ que tuvo 122 participantes.

Además, durante el curso, de febrero a junio se ofertan actividades para grupos de escolares adaptadas a los diferentes tipos de edad. Se realizan títeres, ‘Los siete cabritillos’ para los ciclos de infantil y ‘Satur en el Museo del Prado’ para 3º y 4º de Primaria. Un cuentacuentos ‘La rica merienda’ para 1º y 2º de Primaria y ‘La leyenda de los Infantes de Lara’ para 5º de Primaria. Este año se incluyen las aulas de dos años y las guarderías con una breve visita a la sala infantil y el cuentacuentos ‘Los tres cerditos’. En total se realizaron 88 sesiones con un total de 3.183 participantes.

Por otra parte, la Biblioteca organiza siete clubes de lectura de narrativa de adultos y un club juvenil que se reúnen quincenalmente sin olvidar el Club de Lectura Fácil, en colaboración con Asamis y el BookClub. En concreto, se han realizado 148 reuniones con la participación de 2.882 personas. A ellos hay que sumar un club Musical que se reúne los martes quincenalmente en horario de tarde. Cuenta con 25 participantes y tuvo un total de 14 reuniones en 2025.

Para concluir su oferta, también hay que contar las exposiciones llevadas a cabo durante 2025 con 6.288 asistentes: ‘Leyendas de Soria’ (4 meses) con 2.298 visitas, ‘En la cuna de la imprenta’ (6 meses) con 2.660 visitas, la exposición fotográfica ‘Campos de Castilla’ (3 meses) con 1.330 usuarios.