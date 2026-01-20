Este es el pueblo más feliz de Soria según la IA y los datos que explican por qué

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

La felicidad no es una sensación abstracta cuando se mide con datos. Hoy, los modelos de inteligencia artificial ya cruzan variables objetivas como renta disponible, servicios públicos, envejecimiento activo, entorno natural y estabilidad demográfica para identificar dónde se vive mejor.

Aplicando estos criterios a la provincia de Soria, el resultado no señala al municipio más grande ni al más turístico, sino a uno que destaca por equilibrio, rutina cómoda y ausencia de tensiones que en otros lugares ya son un problema diario.

Según un análisis basado en modelos de IA que cruzan datos del INE, sanidad, empleo, vivienda y entorno, El Burgo de Osma aparece como el municipio con mayor índice de bienestar estable de toda la provincia.

Vida equilibrada

La IA detecta que aquí confluyen factores que rara vez se dan juntos. El coste de la vivienda es bajo en relación con los ingresos medios y no existe presión inmobiliaria sostenida, algo que sí aparece en otros puntos del país.

A esto se suma un acceso real a servicios básicos sin listas de espera largas, un comercio activo durante todo el año y una escala urbana que permite vivir sin desplazamientos forzados ni dependencia constante del coche.

Entorno protector

El análisis también valora el impacto del entorno en la salud mental. La cercanía diaria a espacios naturales, la ausencia de contaminación acústica y una movilidad tranquila reducen indicadores de estrés crónico.

El modelo detecta además una alta frecuencia de relaciones sociales presenciales, un factor clave que la IA ya identifica como determinante frente al aislamiento que crece en ciudades más grandes.

Estabilidad real

Uno de los datos más decisivos es la estabilidad. No hay picos bruscos de población, ni dependencia extrema del turismo, ni estacionalidad económica que genere incertidumbre laboral.

Para la IA, este tipo de estabilidad sostenida es uno de los predictores más fiables de bienestar a medio y largo plazo, por encima incluso del nivel de renta pura.