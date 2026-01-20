Gamesa aguanta al ralentí en Soria con el primer pedido con la renovada máquina 4X

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La planta agredeña de Siemens Gamesa afronta este año inmersa en su regulación temporal hasta mayo de 2027 con el primer contrato que incluye la renovada máquina 4X, uno de los dos modelos, junto con el 5X, con problemas con las turbinas que resultaron en unas pérdidas para la compañía de 1.700 millones en el último ejercicio, y espera recibir lo antes posible el material necesario para construir las nacelles del pedido para el parque eólico de Labraza, en Álava. Tendrá una potencia de 40 MW y contará con ocho aerogeneradores Siemens Gamesa del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW, el antiguo 4X.

El contrato, que se firmó en junio del año pasado, da un pequeño impulso de actividad a la fábrica de Ágreda, porque es la única en Europa que se ocupa de ensamblar las nacelles. Además, será la prueba de fuego para la renovada máquina 4X, ahora denominada SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW al ser el primer pedido de este modelo.

Mientras tanto, la plantilla, en ERTE hasta el próximo mes de mayo de 2027, realiza trabajos de reposiciones de máquinas, unidades puntuales, según explica Encarna Gómez Cacho, presidenta del comité de empresa, quien recuerda que el pedido se realizó en plena negociación del expediente de regulación. Cree que es un primer paso, porque será cosa de unos días en función de los trabajadores que se encuentren en ERTE, pero reconoce que “lo ideal sería recibir algún contrato de 100 nacelles, como hemos estado produciendo, porque reactivaría la actividad”.

Cabe recordar que el pasado mes de julio la dirección culminaba la aplicación del expediente de regulación de empleo planteado en mayo para la planta de Ágreda, un ERE que afectó a 60 trabajadores y que se solapó con un ERTE -que afecta actualmente a los 180 empleados restantes-, planteado en un principio hasta mayo de 2027.

Lo cierto es que este pedido forma parte de una de las últimas medidas del grupo para paliar la caída de pedidos que viene provocada por los problemas con las turbinas de los modelos de la 4X y 5X. Problemas que resultaron en unas pérdidas de 1.700 millones en el último ejercicio y que ahora mira al futuro con su reacondicionamiento.

No obstante, la empresa tiene puesta su esperanza en el prototipo de la nueva nacelle para el modelo 5X, que se denominará 7.0 y que espera pueda lanzarse esta primavera. Según fuentes sindicales, ya se está «terminando de rediseñar» y cuyas pruebas se realizarán en la fábrica agredeña.

Se trata de un intento de Siemens Gamesa para tratar de hacer olvidar las pérdidas millonarias de las anteriores máquinas, que salieron defectuosas. «Está revisando las nacelles y esperemos que estas puedan funcionar. Se trata de un proyecto en el que se va a montar una máquina, digamos que las primeras unidades después de los planos, la primera máquina física. Si funciona y va bien, se podrán vender».

La situación de los empleados sigue siendo «la misma del último año, de preocupación e incertidumbre por el futuro». En cuanto al día a día de los trabajadores sometidos al ERTE, el día a día es «hacer el trabajo que se pueda hacer, como montar máquinas o reparaciones. Si fuera bien el prototipo de la nacelle, desde luego, sería un paso», aunque recordó que «este proceso de regulación va a durar hasta el año 2027».

Luego hay que esperar a que haya compradores y contratos, ya que es de esperar que los encargos de fabricación se realicen en la factoría agredeña, puesto que es la única planta de nacelles onshore de Siemens Gamesa en Europa, lo que da idea de su peso en el sector.