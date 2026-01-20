El banco confirma que el hijo de la Duquesa Roja retiró sus fondos tras la sentencia de la herencia de su hermanastra

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El pasado 14 de marzo de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria realizó un requerimiento judicial al banco donde el hijo mayor de la Duquesa Roja, Leoncio González de Gregorio, tenía ingresos, y por fin se ha remitido la documentación que confirma que retiró los fondos después de conocerse la sentencia, emitida por este mismo Juzgado, que le obligaba a ingresar a su hermanastra, Rosario Bermudo, reconocida también judicialmente tras un largo proceso, la parte correspondiente de la herencia del padre de ambos, Leoncio González de Gregorio, esposo de la XXI duquesa de Medina-Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura.

Así lo indica Fernando Osuna, el abogado de Bermudo, que reclama el pago de la herencia, de la que sólo ha cobrado hasta ahora 650.000 euros, pero podría rondar el millón de euros una vez se haga efectivo el ingreso, con intereses y costas judiciales.

El pago procede de su hermana Pilar González de Gregorio, no así de Leoncio, quien desde un principio ha argumentado falta de liquidez, como indicó en su momento Osuna.

El impago conllevó un embargo de los bienes de Leoncio y la presentación de una querella por alzamiento de bienes, pues la representación legal de Bermudo sostiene que retiró los fondos del banco para eludir el pago en cuanto se emitió la sentencia.

Conocido el documento elaborado por el banco que confirma este extremo, señala Osuna, éste solicita que concluya ya el sumario abierto, se remita la documentación a las partes y tanto fiscal como defensa presenten sus escritos de este proceso penal para que pueda decretarse apertura de juicio oral.

"Ahora ya está documentado por el banco, que ya lo ha remitido al juez, que cuando se le embargaron los bienes, depósitos, acciones y el metálico, lo retiró para no tener que pagar. Es muy descarado", destaca el letrado, sobre la "conducta presuntamente delictiva" del primogénito de la Duquesa Roja. Reconoce que la actuación de las entidades bancarias en estos asuntos es "lentísima", por eso hasta ahora, después de varios meses, no se ha remitido la documentación al juzgado.

El asunto civil de la herencia, que sólo era cuestión de dinero, da un salto cualitativo ya que la querella contra Leoncio González de Gregorio por alzamiento de bienes lleva aparejada la pena de privación de libertad, en caso de que se demuestre que cometió el delito. El Artículo 257 del Código Penal recoge penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Según la querella presentada por Bermudo, Leoncio, con pleno conocimiento de la deuda y de su reclamación en vía judicial, habría dado instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de fondos en cuentas de valores que superaban los 100.000 euros. Una cifra que no cubre la deuda del primogénito con su hermanastra, fruto de la relación de su padre con una empleada de hogar cuando era menor, que asciende a 280.000 euros, sin intereses ni costas.