La hijastra de la Duquesa Roja se querella contra su hermano mayor por alzamiento de bienes

La hijastra de la Duquesa Roja, Rosario Bermudo, y su abogado, Fernando Osuna, en los juzgados de Soria.ICAL

Publicado por Milagros Hervada Soria

La hijastra de la conocida como Duquesa Roja, Rosario Bermudo, ha presentado una querella en el Juzgado de Soria contra su hermano mayor, Leoncio González de Gregorio, por un presunto delito de alzamiento de bienes. La acción legal se deriva de una deuda no satisfecha relacionada con un proceso judicial hereditario que Rosario ganó previamente, y en el que los otros tres hermanos ya han abonado casi la totalidad de lo adeudado.

Según la querella, Leoncio, con pleno conocimiento de la deuda y de su reclamación en vía judicial, habría dado instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de fondos en cuentas de valores que superaban los 100.000 euros.

Una averiguación patrimonial inicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria confirmó la existencia de estos saldos, suficientes para cubrir casi la totalidad de la deuda reclamada por Rosario. Sin embargo, una posterior comprobación reveló que las cuentas y los fondos habían desaparecido, lo que sugiere una maniobra fraudulenta para frustrar el cobro.

La representación legal de Rosario, el abogado Fernando Osuna, sostiene que estos hechos encajan en el delito de alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257.1.2º del Código Penal, que castiga actos de disposición patrimonial que dificulten o impidan el cobro de deudas legítimas.

Además, se ha solicitado al juzgado una fianza de 101.472 euros o el embargo de bienes equivalentes para garantizar las responsabilidades civiles, así como una nueva investigación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial.

El banco implicado no ha respondido aún al requerimiento judicial del 14 de marzo, lo que refuerza las sospechas de una actuación deliberada por parte de Leoncio para eludir sus obligaciones, según la querella presentada.

El caso, que ha generado expectación por los vínculos familiares y el contexto hereditario, está ahora en manos del Juzgado de Soria, que deberá determinar si los indicios presentados justifican la continuación del proceso penal.