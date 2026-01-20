Comienzan las obras para la apertura del nuevo supermercado Lupa en Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Lupa ha empezado con fuerza los trabajos para la construcción de un nuevo supermercado en el polígono industrial Las Casas de Soria capital y las obras ya son visibles. La empresa constructora ya ha colocado las columnas donde se ubicará un recinto que aumentará la competitividad entre las firmas alimentarias implantadas en la capital y en la provincia con su apertura.

De esta forma, la firma cántabra Lupa continúa con su expansión en Soria y ya prepara el que será su cuarto establecimiento en la provincia, el segundo en la capital tras la apertura en marzo del año pasado del supermercado en Mariano Granados. La compañía ya obtuvo hace unos meses la licencia ambiental y urbanística para su nuevo súper que se ubica frente a Leroy Merlín.

Las nuevas instalaciones tendrán más de 2.000 metros cuadrados y la previsión inicial es que se creen 25 empleos. La inversión prevista para las nuevas instalaciones es de 750.000 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó hace cuatro meses el decreto de Alcaldía fechado el 26 de septiembre con el que se iniciaba el expediente de concesión de licencia ambiental urbanística. El promotor es la firma Semark Group, de origen cántabro, y que es propietaria de Supermercados Lupa. El proyecto presentado contempla el acondicionamiento de una nave para la actividad de supermercado.

En un primer momento, Lupa llevó a cabo un proceso de modificación urbanística de la parcela. El pleno municipal de hace uno concedió la aprobación definitiva al cambio a través de un Plan Especial. En ese documento la empresa ya aportaba alguna de las características de su nuevo supermercado.

«Queda acreditado el interés público del Plan Especial porque, aunque afecta a una parcela de titularidad privada, el uso a implantar supone la generación de la ocupación laboral estable en al menos 25 puestos de trabajo directos otro tantos indirectos en el municipio de Soria, así como la mejora de la oferta comercial y la competencia para los residentes de la zona y extensible para la totalidad la población de ciudad de Soria», expuso. Con esta apertura Lupa tendrá dos establecimientos en Soria capital y uno en Almazán y en El Burgo de Osma.