Lupa continúa su expansión por la provincia de Soria y ya prepara su desembarco en Ólvega

La cadena de supermercados Lupa continúa con su política de expansión por la provincia de Soria y cuestión de meses abrirá un nuevo establecimiento en Ólvega. Será su quinta tienda en la provincia tras El Burgo, Almazán y Soria. En la capital cuenta con una tienda abierta en Mariano Granados y otra en proyecto en el polígono de Las Casas. En el caso de Ólvega la previsión es adaptar una nava situada en la calle Virgen de Olmacedo y la inversión prevista es de 2,5 millones, según consta en el proyecto presentado en el Ayuntamiento moncaíno.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica en su edición de hoy que el Ayuntamiento de Ólvega ha iniciado la tramitación del expediente para la concesión de licencia municipal a la sociedad Semark (propietaria de Lupa), "para el ejercicio de la actividad de supermercado de venta de productos al por menor en régimen de autoservicio, con emplazamiento en la edificación existente en Avenida de Olmacedo 20". El expediente se encuentra a información pública en el plazo de 10 días para que los interesados pudieran presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En el proyecto presentado se establece que "la superficie de venta al público es de 1.732,58 m2 , por lo tanto, no procede solicitar licencia comercial de grandes establecimientos comerciales". El proyecto define el acceso principal desde Avda. Virgen de Olmacedo tanto para vehículos rodados como para peatones y un acceso peatonal secundario desde la calle el Progreso.

El proyecto estima que será necesario un plazo de 10 meses para acometer las obras necesarias y que cuando entre en funcionamiento el supermercado supondrá la creación de alrededor de una quincena de puestos de trabajo.