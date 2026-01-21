Sucesos
Espectacular accidente de tráfico en Duques de Soria con un coche volcado tras un choque y dos heridos
Los dos afectados son en un principio un varón y una mujer de unos 40 años, atendidos por el Sacyl
Espectacular accidente de tráfico en Soria capital con un coche volcado tras un choque con otro vehículo, llamativo al ser una zona de velocidad reducida. Las primeras informaciones del 112 señala que están siendo atendidos dos heridos.
El aviso se ha recibido a las 11.59 horas en la sala del 112 advirtiendo del suceso en la avenida Duques de Soria de la capital. Al parecer, ambos vehículos han chocado quedando uno de ellos volcado. El turismo volcado era un Kia blanco al que rápidamente se le ha dado la vuelta y el otro afectado, un Skoda Octavia gris.
Se ha dado aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha desplazado medios para atender a los heridos. También se han desplazado los Bomberos de Soria con al menos un camión y una pick up para sacar a los heridos y darle la vuelta al turismo volcado.
En un principio se estaba atendiendo a dos personas de unos 40 años, un varón y una mujer.