Herida en un accidente de tráfico tras volcar en la variante de Soria

Una mujer de 56 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en la variante de Soria, según señalan fuentes del 112 Castilla y León. Los hechos han ocurrido en la mañana de este miércoles.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 10.43 horas, advirtiendo de los hechos ocurridos en el kilómetro 10 de la SO-20. Al parecer, el vehículo en el que circulaba la afectada se había salido de la carretera volcando posteriormente.

Desde el 112 se ha dado aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Nacional, a la Policía Local de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se han enviado recursos para atender a la herida.