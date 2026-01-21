Soria fue escenario en 1980 del quinto accidente ferroviario más letal de la historia: 17 muertos y 22 heridos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La tragedia de Adamuz en Córdoba tras el choque de trenes entre un Alvia y un Iryo ha dejado imágenes escalofriantes y coloca este percance como uno de los más importantes accidentes ferroviarios registrados en España, con más de 40 muertos.

Pero Soria también tiene todavía en su retina lo que sucedió la noche del 15 de julio de 1980, que pasa por ser el quinto accidente ferroviario más importante de la historia de España. Un Talgo que cubría el trayecto Barcelona-Madrid colisionó frontalmente con un mercancías que estaba parado en la entrada del estación Torralba del Moral. Perdieron la vida 17 personas y hubo 22 heridos.

La crónica de sucesos de entonces apuntaba a un choque entre dos trenes como el peor accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Soria. Tuvo lugar el citado 15 de julio de 1980 en Torralba del Moral, al chocar un tren Talgo que había salido de Barcelona en dirección a Madrid con un tren de mercancías.

El choque se debió a una avería en el sistema de señalización, según las crónicas del momento. Una fuerte tormenta de verano, había dejado sin electricidad la estación.

Inicialmente murieron 16 personas y a los pocos días se registró la víctima mortal número 17 con el fallecimiento de uno de los heridos.

La imagen de este accidente ferroviario pertenece al Archivo Carrascosa, que custodia el Archivo Histórico Provincial.

Más de 200 sorianos acudieron a donar sangre en un gesto de solidaridad y el Papa Juan Pablo II envió sus condolencias para los familiares de los fallecidos.