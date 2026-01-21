El Estado licita en 380.000 euros el equipamiento del Centro de Acogida de Protección Internacional de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Con el centro de refugiados construyéndose a buen ritmo, el Estado piensa ya en el equipamiento. Por ello el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones licita el equipamiento en numerosos lotes. Un conjunto cuenta con un presupuesto de 380.000 euros para el Centro de Acogida de Protección Internacional que se ubica en el barrio de Los Royales.

Las necesidades del servicio son las siguientes, según las condiciones de contratación: Mobiliario, sillas, sillas de comedor, sofás, bancos para sentarse, mesas, armarios, escritorios y librerías, escritorios y mesas, muebles de oficina, muebles de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones, cunas, mesas de comedor, artículos textiles, mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas, almohadas.

A principios de octubre de 2024 el Estado adjudicó a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional. El presupuesto de adjudicación asciende a 13,2 millones.

La instalación para los solicitantes de los mecanismos de protección internacional se emplaza entre la avenida Europa y el paseo de Los Royales, en un suelo que se caracteriza por su gran desnivel. Son dos los cuerpos que la articulan, según el proyecto: el de administración, con frente a la avenida y el residencial, que mira al camino. El total de plazas previstas es de 203.

Área residencial, oficinas, despachos, talleres, aulas, salas polivalentes, zonas comunes y de servicios constituyen las dependencias del centro, distribuidas en 7.650 metros cuadrados construidos. Los dos edificios están unidos por una pasarela y cada uno suma tres plantas. El residencial se concibe con un aspecto parecido al de un inmueble de viviendas cualquiera y se desarrolla en tres módulos.

En cuanto a la urbanización, aglutina 5.500 metros cuadrados, con espacios como huerto, una cancha deportiva y estancias y jardines, además del aparcamiento y los accesos, según el proyecto.

Las instalaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para personas inmersas en un proceso de protección internacional se completarán con un polideportivo en las inmediaciones del Centro de Proceso de Datos, también en obras. Esta dependencia deportiva será también de uso para los vecinos.