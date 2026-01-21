Declaradas de urgencia las expropiaciones de la A-15 en Navarra para el tramo Cintruénigo-Tudela

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de Navarra ha declarado la urgencia, a los efectos de la expropiación forzosa, de la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la Autovía de Navarra A-15 previstas en el tramo comprendido entre Cintruénigo y Tudela.

El gasto estimado para las expropiaciones asciende a 5.558.661 euros, que se imputarán a las partidas presupuestarias reservadas para la Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela en los presupuestos de 2026 (599.339 euros), 2027 (3.461.122 euros) y 2028 (1.498.200 euros).

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado en conferencia de prensa que el impulso a las expropiaciones supone en la práctica que el Gobierno de Navarra "va a tener a su disposición los terrenos necesarios para poder empezar las obras en la A-15".

El año comienza, ha añadido el consejero, "con una apuesta decidida por el desarrollo de las grandes infraestructuras estratégicas de la Comunidad".

La intervención prevista consiste en la construcción de un punto de encuentro con la autopista AP-15 entre el kilómetro 29, situado en las proximidades de la carretera NA-160 Tudela-Cintruénigo, y el kilómetro 34,800. Este tramo está formado por tres enlaces, el de la carretera NA-160, el enlace con las autopistas AP-15 y AP-68 y el enlace con la carretera NA-6810.

Esta obra se impulsa desde el Departamento de Cohesión Territorial, que el pasado mes de noviembre ya aprobó el proyecto constructivo de la A-15 entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15