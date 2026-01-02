Infraestructuras, servicios públicos y políticas adecuadas, deseos para Soria en 2026

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El nuevo año llega cargado de deseos, también entre partidos políticos y representantes de empresarios y sindicatos que apuestan por continuar en la «lucha» por el progreso de la provincia de Soria. Infraestructuras como autovías a Valladolid, Navarra y Aragón, trenes rápidos, servicios adecuados y políticas públicas que hagan avanzar al territorio, sin olvidar la «justicia social» como destacan los sindicatos, y una apuesta firme por el comercio local y la industria, tal y como recalca el empresariado.

BENITO SERRANO (PP)

El deseo para el próximo año del presidente del PP de Soria es que «sepamos centrarnos en lo verdaderamente esencial, en políticas útiles que ayuden a asentar población, generar oportunidades y garantizar el futuro de nuestra tierra». Destaca que «la fiscalidad diferenciada no es un privilegio, es una herramienta justa y necesaria para territorios como el nuestro, que necesitan condiciones especiales para competir en igualdad y ofrecer un proyecto de vida real a quienes quieren quedarse o volver».

También desea que el derecho y la democracia estén siempre por encima de cualquier otra cosa. «Frente a los escándalos, el ruido y las escenas que poco tienen que ver con el interés general, es necesario recuperar la seriedad, el respeto institucional y el compromiso con el bien común», destaca Benito Serrano, que sostiene que «los ciudadanos merecen gobiernos centrados en resolver problemas, no en generar distracciones que solo hacen daño a la confianza y a la convivencia».

Pensando en todo un 2026 que ahora comienza, el presidente del PP manifiesta su deseo de seguir trabajando «juntos, con lealtad y sentido común, para que cada pueblo y cada vecino de esta provincia tenga futuro». Concluye, un año más, con su «agradecimiento y un abrazo sincero a todos los alcaldes y alcaldesas, por su entrega diaria, su cercanía y su compromiso incansable con el mundo rural».

ÁNGEL CEÑA (SORIA YA)

«Mi padre decía siempre que hay que ser ambicioso a la hora de pedir, y por eso mis deseos para 2026 son muchos», reconoce el portavoz de Soria Ya. «Autovías terminadas a Valladolid, Navarra y Aragón, trenes rápidos a Madrid y Navarra, la finalización de las obras del Hospital de Santa Bárbara, de los cuatro centros de salud prometidos, médicos y transportes sanitarios suficientes, carreteras y conectividad», resume Ángel Ceña.

Pero, sobre todo, insiste, «deseo que nuestra tierra tenga por fin una oportunidad. Que nuestros jóvenes no se tengan que marchar a buscar la vida fuera de Soria, que nuestros pueblos se llenen de bicicletas y de niños corriendo por sus calles y no sólo durante un par de semanas en verano. Deseo que por fin Soria deje de estar olvidada en los grandes proyectos de Castilla y León y de España».

JUAN MANUEL PEÑA (UGT)

El secretario general de UGT-Soria desea que este 2026 sea el año en que todos los agentes sociales y económicos, colectivos y grupos políticos, ante el desafío electoral de marzo y con la mano tendida de UGT, concreten y conviertan en realidades todos los proyectos y retos que nos permitan solucionar los grandes desafíos locales como la despoblación, el envejecimiento de la población y la falta de oportunidades laborales.

«Deseo que todas esas expectativas se concreten en realidades y se ejecuten todos los proyectos pendientes, que no queden en una carta a los Magos de Oriente que se escribe llena de esperanzas y luego se olvida en un cajón», señala Juan Manuel Peña, quien añade otro muy importante, «que nos permita seguir luchando para construir un futuro de trabajo digno y justicia social para todos a través de la negociación colectiva, la garantía de salarios dignos, la estabilidad en el empleo y la mejora de la salud laboral y las condiciones de trabajo».

ALBERTO SANTAMARÍA (CÁMARA DE COMERCIO)

«Comenzamos un nuevo año con la ilusión de seguir construyendo futuro desde lo cercano, desde lo que ocurre cada día en nuestras empresas, comercios e industrias», señala el presidente de la Cámara, quien añade que. Soria afronta este nuevo tiempo con la convicción de que el trabajo en colaboración es la mejor palanca de desarrollo. La Cámara reitera la importancia de acompañar a pymes y autónomos, de reforzar su competitividad y de apostar por la innovación como herramienta para crecer sin perder identidad.

«Mi deseo para este año que empieza es que las decisiones estratégicas que se adopten cuenten con el territorio y con su tejido productivo. Infraestructuras eficaces que reviertan beneficios en Soria, servicios adecuados y una apuesta firme por el comercio local y la industria resultan imprescindibles para generar empleo, fijar población y atraer talento». destaca Alberto Santamaría. Afirma que Soria tiene capacidad, compromiso y una cultura empresarial sólida, «ahora necesitamos continuidad, colaboración institucional y visión a largo plazo. Con ese espíritu afrontamos el nuevo año desde la Cámara, convencidos de que el progreso será real si es compartido», añade.

SANTIAGO APARICIO (FOES)

FOES afronta 2026 con el deseo de que sea «un año de oportunidades reales para nuestras empresas y nuestro territorio». Desea un año en el que emprender y mantener una empresa sea más sencillo, con menos trabas, más diálogo y una mayor sensibilidad hacia quienes generan empleo, actividad y riqueza en la provincia.

«Confiamos en que 2026 avance en infraestructuras clave, en energía suficiente y en políticas públicas que entiendan las singularidades de los territorios escasamente poblados y actúen en consecuencia», señala FOES, que incide en el deseo también de que se refuerce la colaboración entre administraciones y agentes sociales, «desde el respeto y la escucha, para construir soluciones compartidas que impulsen la inversión, el talento y el arraigo».

Y, sobre todo, matiza, desea un 2026 en el que Soria siga demostrando que, «con empresas comprometidas y visión de futuro, es posible crecer, innovar y generar oportunidades».

MARÍA ENCISO (CCOO)

En CCOO afrontan este nuevo año con la firme convicción de seguir defendiendo la inclusión, la igualdad, los derechos laborales y la justicia social, rechazando cualquier intento de retroceso democrático, laboral y social y denunciando un modelo que pone los beneficios por encima de las personas. «No aceptamos retrocesos en derechos ni desigualdades que condenan a amplios sectores de la sociedad a la precariedad, la exclusión o la falta de oportunidades», resalta la secretaria provincial del sindicato.

«Los desafíos que tenemos por delante solo podrán afrontarse desde la unidad, la solidaridad y la organización, porque cada derecho ha sido fruto de la lucha y solo desde esa acción colectiva podremos ampliarlos y defenderlos», destaca, mientras desea que el año que comienza «nos encuentre en pie, más fuertes, decididos a luchar por un futuro con dignidad, igualdad y justicia social para todas las personas».

«Salud, paz y determinación para seguir avanzando más unidas y unidos en la construcción de una sociedad más justa, cohesionada y democrática, donde los derechos estén por delante de los privilegios», concluye.

LUIS REY (PSOE)

«Lo mejor está por venir, que 2026 sea el año que lo haga posible y que nos permita avanzar en los proyectos y transformaciones que Soria necesita para seguir evolucionando de la mano de un presidente socialista soriano en Castilla y León», apunta el secretario del PSOE de Soria. Y añade, «que no perdamos la solidaridad soriana con los pueblos que más sufren y no nos olvidemos de palestinos, ucranianos,…».

MARIANO OLALLA (VOX)

Vox Soria quiere que 2026 sea un año lleno de buenas noticias para todos los españoles. «Estamos convencidos de que los años que vienen solo pueden ser mejores, pero serán difíciles. Serán mejores, porque la ciudadanía ha entendido que lo de mejor lo malo conocido no les saca del desastre en el que estamos sumidos. Y serán difíciles, porque para poder tomar el rumbo de la prosperidad como nación hay que erradicar la corrupción económica, política e institucional sistémica que asola España», señala el presidente de Vox Soria.

Asegura que en 2026 hay que abordar el debate de las pensiones y del «obligado alivio fiscal a los españoles». También sostiene que hay que evaluar con celeridad «un plan de reemigración para inmigrantes ilegales y aquellos que delincan». «El estado del bienestar acabará en quiebra si es sobre-explotado por unas fronteras abiertas que provocan el efecto llamada», añade.

Para Soria, esperan que por fin se cumplan promesas, «tantas veces incumplidas por la Junta», como el Cylog, la dotación de un proyecto de futuro real para el Hospital Virgen del Mirón, ampliación del Palacio de la Audiencia.

«Ojalá también que en el 2026 podamos ir en autovía hasta Valladolid, y que se adelante en las autovías hasta Pamplona y Zaragoza. También nos encantaría tener el anuncio de que podremos ir en tren a Madrid en menos tiempo y con la tercera frecuencia, además de la necesaria conexión con Ariza o Castejón para que Soria no sea el final de una línea de ida y vuelta», recalca Olalla.