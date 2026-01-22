El humedal de Soria donde puedes ver cientos de aves en invierno y casi nadie visita

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Durante el invierno, cuando parece que la provincia se apaga, hay enclaves naturales de Soria que se llenan de vida. No es una metáfora. Son datos oficiales. El último censo de aves acuáticas invernantes de la Junta de Castilla y León ha vuelto a señalar un humedal concreto como uno de los puntos con mayor concentración de fauna de toda la provincia.

Y lo más llamativo es que, pese a ello, sigue siendo un lugar poco frecuentado por visitantes, incluso en fines de semana. Se trata del Embalse de Monteagudo, un humedal artificial que en enero de 2025 concentró 68 aves acuáticas invernantes, situándose entre los cinco enclaves más importantes de Soria para la observación de aves, según el recuento oficial de la Junta.

Aves muy visibles

El censo confirma la presencia habitual de especies fácilmente reconocibles incluso para quien no es experto. Ánade azulón, cerceta común, focha común y cormorán grande forman parte de los avistamientos habituales en invierno. No hace falta prismáticos profesionales ni conocimientos técnicos para disfrutar del entorno.

Esto convierte el humedal en un lugar especialmente adecuado para visitas familiares, escolares o para quien quiere iniciarse en la observación de aves sin complicaciones. El agua abierta, la cercanía de los ejemplares y la ausencia de vegetación cerrada facilitan mucho la experiencia.

Accesible y sin masificación

A diferencia de otros puntos más conocidos como la Cuerda del Pozo, el embalse de Monteagudo permite un acceso sencillo y tranquilo. Hay caminos perimetrales, zonas despejadas para detenerse y observar, y un entorno llano que no requiere esfuerzo físico.

Además, su localización en el sureste de la provincia lo convierte en una opción clara para combinar naturaleza, paseo y visita al casco urbano sin depender de largas rutas o infraestructuras complejas.

Potencial infrautilizado

Los datos del censo dejan claro que solo 35 de los 109 humedales muestreados en Soria tenían aves en invierno. Monteagudo es uno de ellos. Sin embargo, no cuenta con una señalización específica potente ni con un relato turístico claro que lo posicione como destino de naturaleza accesible.

Ahí está la oportunidad perdida. Un enclave con presencia regular de fauna, fácil de recorrer, sin masificación y con datos oficiales que avalan su interés, pero que sigue pasando desapercibido fuera de los círculos especializados.

Un plan real para el invierno

En una provincia donde el invierno suele asociarse al cierre y al vacío, este humedal demuestra lo contrario. Hay vida, hay movimiento y hay algo que ver. Solo falta que más gente lo sepa y lo incorpore como un plan sencillo de fin de semana.