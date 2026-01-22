Avance: Accidente de tráfico con heridos en Ausejo de la Sierra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A las 08.19 horas de este jueves la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y león ha recibido el aviso de un accidente de tráfico con heridos en el kilómetro 14 de la carretera SO-615, a la altura de Ausejo de la Sierra.

El suceso se ha producido por la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana, según ha indicado el alertante.

También informa de que una mujer de unos 30 años ha salido del vehículo por sus propios medios y se queja de dolor en el cuello.

El 112 ha trasladado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, para que envíen recursos a la zona y atender a los heridos.

