Llega una nueva edición del concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', que se profesionaliza

El concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo 2026’ se enfoca esta vez en los profesionales y otorgará tres premios para dar mayor impulso a los hosteleros por el impacto directo que genera. Así lo explicó este jueves en la Cámara de Comercio de Soria la consejera delegada del Virrey Palafox, Beatriz Martínez, durante la presentación, junto con el director de la marca de garantía Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, de esta nueva edición en la que el sector luchará por desbancar a Café Chicago de Zaragoza, ganador durante los dos últimos años.

Y es que sólo permitirá la participación de bares y restaurantes, según se decidió por mayoría absoluta, para incentivar la participación de los hosteleros. “Era complicado llegar al mínimo de tres en la mayoría de las rondas para mantenerlas, excepto fuera de la provincia, donde sí había interés”, reconoció Delgado, quien añadió que si se vuelve a mostrar interés por la categoría no habrá problema en recuperarla en ediciones posteriores.

Organizado por el restaurante Virrey Palafox, impulsor del concurso, y la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, que lleva implicada desde 2013 a propuesta del establecimiento, cuenta con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana y con el patrocinio de El Águila.

En esta edición se realizarán nueve fases clasificatorias desde el 31 de enero hasta el 22 de febrero para celebrar la final el 8 de marzo en el Palacio del Virrey en El Burgo de Osma. Y habrá tres premios “a petición de los propios establecimientos” para dar una mayor repercusión.

La primera ronda tendrá lugar en el Casino Círculo Amistad Numancia de Soria el 31 de enero a las 12.00 horas. Y al día siguiente, en el Museo del Cerdo de El Burgo de Osma a las 13.00 horas. El 7 de febrero a las 12.00 horas tendrá lugar la tercera fase clasificatoria en la Casa Concejo de Fuentes de Magaña, mientras que el 8 de febrero será la ronda de Madrid, a las 12.00 horas en la Casa de Cantabria (en la calle Pío Baroja, 10), un cambio de ubicación debido a las obras que se están acometiendo en la Casa de Soria. “Esperemos que para el año que viene ya estén finalizadas y se pueda celebrar en la Casa de Soria”, añadió Delgado.

El fin de semana siguiente tendrán lugar las fases de Valencia, el 14 de febrero a las 19.00 horas en el Centro Aragonés, y en el Monasterio de La Vid, en Burgos, el 16 de febrero a las 12.00 horas. La ronda de Pinares se celebrará este año en Vinuesa el 21 de febrero a las 12.00 horas en el salón del Ayuntamiento, y a las 19.00 horas, la fase clasificatoria de Ólvega en el centro social. Al día siguiente, será la ronda de Zaragoza, a las 12.00 horas en el Centro Soriano. En cada una de las nueve rondas del concurso, según recordó el director de la marca de garantía, únicamente podrán participar todos aquellos titulares de algún establecimiento de hostelería o restauración, así como las personas que tengan algún vínculo laboral con estos establecimientos.

Los profesionales de la cocina participantes deberán inscribirse, como fecha límite el 30 de enero a las 14.00 horas para las rondas que se celebran el 31 de enero y el 1 de febrero; el 6 de febrero a las 14.00 horas para las fases clasificatorias del 7 y 8 de febrero; el 13 de febrero a las 14.00 horas para las del 14 y 16 de febrero; y el 20 de febrero a las 14.00 horas para las del 21 y 22 de febrero, enviando sus datos de contacto, establecimiento al que representan y ronda clasificatoria en la que desean participar, al correo electrónico ‘concurso@elmejortorreznodelmundo.com’.

Cada establecimiento sólo puede presentarse en una ronda clasificatoria, aunque sea distinta persona la representante de la empresa. En función de su domicilio y de las necesidades de participación, los organizadores le podrán asignar el lugar de competición.

El número mínimo de participantes en cada fase clasificatoria debe ser cuatro establecimientos para poder celebrarse. En caso contrario, a criterio de los organizadores, puede decidir suspenderse, asignando los participantes inscritos a otras sedes.

A todos los participantes de las rondas clasificatorias se les entregará un reclamo publicitario de la marca de garantía ‘Torrezno de Soria’.

Los participantes llevarán a las rondas clasificatorias del concurso unos torreznos elaborados con panceta adobada ‘Torrezno de Soria’ en cantidad suficiente para la cata del jurado, compuesta por un mínimo de seis torreznos y un máximo de 15. “Se valoran criterios de sabor, aroma, textura y presentación, que la parte magra sea jugosa y esté en equilibrio con la parte grasa, pero sobre todo que tenga buen aspecto”, puso de manifiesto Beatriz Martínez. La cata será pública y ciega, de modo que el jurado no sabrá quién es el autor de cada plato.

El dictamen del jurado será inapelable. En cada ronda el jurado elegirá los participantes que disputarán la final con un clasificado de cada fase. En caso de que se suspenda alguna ronda, las plazas finalistas se repartirán al resto de rondas con mayor número de participantes. En caso de que se inscriban ocho participantes o más en alguna ronda clasificatoria, a criterio de la organización y siempre que la logística del concurso lo permita, podrán ser elegidos dos finalistas en lugar de uno. Este criterio se aplicará solo a las dos rondas con mayor número de finalistas.

Además, entre todos los que no hayan tenido acceso a la final, por votación popular, de forma telemática a través de un enlace ubicado en la web ‘www.elmejortorreznodelmundo.com’, se elegirá un finalista más, denominado ‘Finalista del jurado popular’. Las votaciones se podrán realizar entre el 25 de febrero a las 14.00 horas y el 3 de marzo a las 14 horas. Además, habrá sorteo de regalos entre todas las personas que elijan a su finalista favorito.

Todos los participantes aparecerán en el folleto ‘La ruta de El Mejor Torrezno del Mundo 2026’ que se repartirá en todas las oficinas de turismo de la provincia y en ferias nacionales, a la conclusión del concurso, con especial mención de los finalistas y el ganador.

En la final, que se celebrará en el Palacio del Virrey de El Burgo de Osma el 8 de marzo a las 11.30 horas, los clasificados deberán cocinar en directo los torreznos. Para ello se les proveerá del material necesario, de modo que sólo deberán llevar panceta adobada con marca de garantía ‘Torrezno de Soria’ en cantidad suficiente para la cata del jurado (mínimo de seis torreznos y un máximo de 15).

A los finalistas se les entregará una pegatina-distintivo para colocar en la puerta de su establecimiento hostelero, para acreditarlos como ‘campeón’, ‘subcampeón’, ‘tercer clasificado’ y ‘finalista’ del concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo 2026’, junto con un diploma. Además, el campeón, el subcampeón y el tercer clasificado serán galardonados con un trofeo y una placa.

El ganador podrá participar en una demostración de cocina en el stand de Torrezno de Soria en la feria Alimentaria, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en Fira Barcelona. En caso de que el ganador decline la invitación, podrá participar alguno de los finalistas, de forma correlativa según su clasificación en el concurso. También podrían participar en otros actos organizados por la marca de garantía. Todos los finalistas serán galardonados con el delantal de cocineros que les hará acreedores como los mejores concursantes de la edición.

Para esta edición se ha elaborado un vídeo promocional con Café Chicago de Zaragoza, ganador de las ediciones 2024 y 2025, bajo el lema 'El concurso que multiplica tus ventas': “Es un certamen que logra una gran repercusión en los hosteleros, incluso entre los finalistas”, sostuvo Delgado. Prueba de ello es el propio Café Chicago, que “ha duplicado sus instalaciones y se ha convertido en todo un referente de la hostelería en Zaragoza”. Es más, aseguró que los establecimientos participantes adquieren “una gran repercusión publicitaria hasta el punto de que el ganador y los finalistas multiplican sus ventas por diez, pero no sólo el año en el que participan, sino los siguientes”.

De hecho, hay interés en más rondas clasificatorias fuera de Soria, pero insistió en que “la esencia del concurso es que se realice en la provincia y no queremos penalizar comarcas en las que no saldrían participantes para ir creciendo en otras zonas”.

Lo cierto es que el Torrezno de Soria es uno de los productos que más importancia está adquiriendo en los últimos años en la gastronomía. Durante el pasado año se consumieron en España más de 40 millones de ‘Torreznos de Soria’ gracias a los aproximadamente 4,5 millones de kilos de panceta elaborados en la provincia soriana, según adelantó Delgado a falta del balance definitivo de 2025, lo que supone un 20% más con respecto a la producción del año anterior.

Sigue pendiente el etiquetado de la marca de garantía, que “aún tardará unos meses” por los trámites administrativos.