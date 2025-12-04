El bar con el Mejor Torrezno del Mundo 2024 y 2025 reabre tras una remodelación

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Mejor Torrezno del Mundo vuelve a la barra. El Café Chicago de Zaragoza, ganador del concurso en 2024 y 2025, regresa a la actividad tras unas obras de remodelación y ampliación que han llevado seis meses y que permiten ofrecer el popular producto soriano en un ambiente moderno y renovado. Tradición y modernidad se dan la mano.

El Café Chicago de Zaragoza lograba el premio al Mejor Torrezno del Mundo en sus dos últimas ediciones, haciendo que el premio saliese por primera vez de la provincia para recalar fuera de sus fronteras, en Aragón. No obstante hay 'truco': Los hermanos Calvo son hijos de soriana.

Este vínculo, uno más, entre Zaragoza y Soria se deja sentir en otras de sus raciones propuestas en el bar-restaurante, como es el picadillo de Soria. En las primeras fases del concurso se impusieron de hecho en el Centro Soriano de Zaragoza antes de viajar a las grandes finales en El Burgo de Osma.

Medio año después de comenzar la reforma, el Café Chicago reabre sus puertas y vuelve a poner en carta el Torrezno de Soria, y no uno cualquiera. Como anticipo ya se pudo catar durante la reciente Feria del Vino de la Diputación de Soria en el centro de la capital, pero ahora regresa a un espacio que merece ser reconocido como su hábitat. Asimismo la remodelación permite que se pueda pedir comida para llevar ('take away'), con lo cual uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía soriana se abrirá paso en los hogares de Zaragoza a través de unos reconocidos maestros en su cocinado.

El Torrezno de Soria se puede pedir en el Café Chicago de Zaragoza sólo o acompañado de pan con tomate. En esta modalidad el precio se eleva a siete euros, pero sin duda es una muy buena opción para salir 'merendado' y disfrutando con una elaboración con premios a pares. El establecimiento está ubicado en el número 1 de la calle Batalla de Bailén, en el barrio de La Almozara y no muy lejos de la Basílica del Pilar.