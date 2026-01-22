La Guardia Civil detiene a un hombre atrincherado en Navaleno que retenía a sus dos hijos de corta edad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de la Comandancia de Soria ha detenido este jueves a un vecino de Navaleno de 39 años de edad, acusado de un presunto delito de violencia de género, tras un operativo desarrollado en la localidad que implicó la intervención de varias unidades especializadas. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el varón contaba con antecedentes policiales por hechos violentos previos y protagonizó un episodio de retención ilícita de sus dos hijos menores en su domicilio tras conocer que estaba siendo denunciado por su esposa.

Los acontecimientos se desencadenaron por la mañana, cuando el ahora detenido irrumpió en el colegio de Navaleno, donde estudiaban sus hijos de seis y dos años, recogiendo a los menores de manera abrupta. Testigos presenciales confirmaron que "se comportó de manera violenta, gritando a los profesores y provocando portazos". Después, regresó con los menores a su vivienda, donde decidió atrincherarse, negándose a colaborar con las fuerzas de seguridad desplazadas hasta el lugar.

Ante la negativa del individuo a franquear el acceso del domicilio y la actitud hostil mostrada a los agentes, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo especial, movilizando a efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), agentes del Puesto de San Leonardo de Yagüe y personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Al llegar a la vivienda, el individuo cerró la puerta y la bloqueó con muebles, complicando la intervención.

La situación permaneció en estado crítico durante varias horas. A partir de las 14:20 horas, el negociador de la Comandancia de Soria asumió la interlocución directa con el vecino atrincherado, iniciando un proceso de diálogo cuyo objetivo prioritario era garantizar la integridad física de los menores y restablecer la seguridad. De acuerdo con fuentes del operativo, la negociación progresó sin incidentes graves y concluyó a las 16.15 horas, cuando el hombre accedió finalmente a deponer su actitud.

Tras permitir la salida de los niños se entregó a los agentes voluntariamente, han señalado fuentes oficiales. Los niños salieron ilesos y recibieron asistencia para su traslado a un lugar seguro, mientras el dispositivo verificaba la ausencia de otras personas afectadas en el domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comandancia soriana, el arrestado no tenía denuncias previas por violencia de género en el ámbito familiar. Sin embargo, sí constan antecedentes policiales de distinta índole: en 2025, el hombre fue detenido tras causar daños materiales en el Centro de Salud de San Leonardo y provocar lesiones a un agente de la Guardia Civil, según el historial policial recogido.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que el inicio del procedimiento penal actual deriva de la denuncia interpuesta por su esposa, circunstancia que desencadenó el resto de los hechos. Las diligencias instruidas por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma serán remitidas junto al detenido en las próximas horas al Juzgado de Guardia de Soria para el desarrollo de las actuaciones judiciales pertinentes. informaron fuentes oficiales.