La DGT aconseja evitar desplazamientos por carreteras de Soria, Ávila, León, Burgos y Segovia durante el fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La llegada de una nueva borrasca a la Península, denominada ‘Ingrid’, va a producir nevadas en cotas bajas de buena parte de España que pueden dificultar la circulación por carretera. Por este motivo desde la Dirección General de Tráfico se recomienda evitar los desplazamientos por carreteras de las provincias de Ávila, León, Burgos, Soria y Segovia.

Además, se apunta que en la Comunidad se podrán ver afectadas carreteras de alta capacidad como la A-66/AP-66 (Asturias y León); la A-601, entre Cuéllar y Segovia; la A- 231 (León-Burgos): la AP-71 (León- Astorga); la A-1, entre Madrid y Burgos, la A-15, entre Medinaceli y Soria; la A-11, entre Aranda de Duero y La Mallona (Soria); la A-6/AP-6 (Madrid-Coruña); la AP-51 (Ávila) y la AP-61 (Segovia).

Según las previsiones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo más complicado se espera para mañana, principalmente por la tarde, cuando hay avisos amarillos y naranjas por nieve que se prolongarán durante el resto del fin de semana.

La DGT informa en tiempo real a través de varios canales como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Restricciones

Además, viendo la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas, preventivamente, la DGT ha publicado una resolución destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

Las restricciones comienzan esta media noche y se acordará su duración en función de la evolución del temporal. La Resolución se puede consultar en www.dgt.es.

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la DGT, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las restricciones a la circulación a vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.