Borrasca Ingrid: la Aemet pone a una zona de Soria en alerta naranja por nieve y todo el resto en aviso amarillo

Previsión de la Aemet para la franja horaria de en torno a las 22 horas de este viernes en Soria.

La llegada de la borrasca Ingrid a Soria este viernes dejará a su paso frío, viento y sobre todo nieve. El temporal azotará ya la provincia esta próxima madrugada, pero lo peor llegará a primera hora de la tarde de este 23 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha decretado alerta amarilla en dos zonas y naranja en otra, con peor situación por tanto.

Este aviso naranja comienza a las 15 horas y se circunscribe a la Meseta de Soria, con peligro importante por nevadas a partir de esa hora y hasta entrada la madrugada. La acumulación de nieve en 24 horas puede ser de cinco centímetros, inicialmente a partir de los 900 metros y bajando a 700. Habrá además probabilidad de ventiscas. La Meseta incluye toda el área de Langa, El Burgo y San Esteban, cercanías de Soria, la zona del Izana y comarca de Almazán, parte del Campo de Gómara hasta Monteagudo de las Vicarías.

En aviso amarillo está durante toda la jornada el resto de la provincia, la Ibérica de Soria en el norte y el Sistema Central de Soria en el sur. En este caso, aunque con peligro bajo, la borrasca Ingrid puede dejar acumulación de nieve de 10 centímetros en 24 horas. Inicialmente en 1.200 metros, durante el día por encima de 900 y por la noche, en cualquier cota. Igualmente, habrá probabilidad de ventiscas.

Las precipitaciones se generalizarán en la segunda mitad del día y no se descartan algunas tormentas aisladas. Las temperaturas irán en descenso: las máximas no pasarán de los 5 grados y las mínimas oscilarán entre los 0 y un grado. La Aemet prevé asimismo heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y débiles en la meseta y el viento puede dejarse sentir con fuerza: soplará del suroeste, de moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes.

La llegada de la borrasca Ingrid afectará a toda Castilla y León. Protección Civil ha declarado la alerta en todas las provincias de de la comunidad ante la previsión de nevadas desde la noche de este jueves y sin fecha de finalización, en función de cómo evolucione el temporal, que impulsará una masa de aire de origen marítimo polar, fría y húmeda sobre la Península Ibérica.

La previsión es que la cota de nieve descienda durante la jornada de este viernes desde los 1.000 y los 1.200 metros hasta los 600-800 metros, si bien se podrían producir precipitaciones moderadas en forma de nieve en zonas de meseta, señalan desde la Junta a través de un comunicado, recogido por Europa Press.

Estas precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a 10 centímetros y localmente 20 centímetros en sierras occidentales de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sanabria. Durante esta misma jornada, se esperan vientos del oeste y suroeste fuertes que pueden alcanzar los 80 kilómetros hora en zonas expuestas y de montaña.

Durante el sábado 24 continuarán las precipitaciones de forma débil, localmente moderadas en zonas de montaña, si bien serán más dispersas en la meseta. La cota de nieve fluctuará entre los 500 y los 800 metros con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros adicionales en zonas de montaña. El viento será moderado del oeste con rachas fuertes en áreas montañosas, y heladas débiles o moderadas generalizadas.

El domingo se espera que la cota de nieve ascienda progresivamente hasta quedar por encima de los 1.000 metros en el este y 1400 en el oeste de la Comunidad. Temperaturas en ascenso moderado y viento del oeste moderado.